Демонстрация силы: Северная Корея запустила баллистическую ракету дальнего действия

Ракета пролетела свыше 1000 км и упала в 170 км от Японии, что вызвало в адрес Пхеньяна обвинения в нарушении моратория на испытание стратегического оружия.

Северная Корея 24 марта произвела пуск предположительно межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) дальнего действия в направлении Восточного моря. Как сообщает агентство Reuters, это крупнейшее испытание ракеты такого типа за всю историю КНДР.

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Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запуск ракеты произведен с аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна. МБР пролетела более 1000 км, достигнув максимальной высоты 6 200 км и спустя 71 минуту после старта ракета упала в водах префектуры Аомори в 170 километрах от северного побережья Японии.

Таким образом, Северная Корея фактически нарушила добровольный мораторий на испытания стратегического оружия, чем вызвала острую критику со стороны Японии и Южной Кореи. В частности вице-министр обороны Японии Макото Оники решительно осудил испытания и в связи с этим выразил протест по дипломатическим каналам.

По словам президента Республики Корея Юн Сок Еля, запуск северокорейской МБР является нарушением межкорейского всеобъемлющего соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Это 11-я демонстрация силы со стороны КНДР с начала 2022 года.

В ответ на запуск ракеты, южнокорейские военные в свою очередь запустили серию ракет наземного, морского и воздушного базирования, показывая свои возможности адекватно реагировать на угрозы со стороны северных соседей. Председатель Совета национальной безопасности Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу для Корейского полуострова, региона и мирового сообщества. Он призвал руководство страны, опираясь на альянс США, принять необходимые меры для укрепления безопасности в регионе.

Ранее власти КНДР заявляли, что недавние запуски баллистических и гиперзвуковых ракет Северной Кореи вызвали восхищение со стороны всего мирового сообщества.

30 января КНДР провела испытание баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Согласно данным японской стороны, ракета пролетела примерно 800 километров и достигла максимальной высоты 2000 километров.