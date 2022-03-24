Демонстрація сили: Північна Корея запустила балістичну ракету дальньої дії

Ракета пролетіла понад 1000 км і впала за 170 км від Японії, що викликало на адресу Пхеньяна звинувачення в порушенні мораторію на випробування стратегічної зброї.

Північна Корея 24 березня здійснила запуск імовірно міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) дальньої дії у напрямку Східного моря. Як повідомляє агентство Reuters, це найбільше випробування такої ракети за всю історію КНДР.

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Згідно з повідомленням Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Республіки Корея, запуск ракети здійснено з аеродрому Сунан на околицях Пхеньяна. МБР пролетіла понад 1000 км, досягнувши максимальної висоти 6200 км, і через 71 хвилину після старту впала у водах префектури Аоморі за 170 кілометрів від північного узбережжя Японії.

Так Північна Корея фактично порушила добровільний мораторій на випробування стратегічної зброї, що викликало гостру критику з боку Японії та Південної Кореї. Зокрема, віцеміністр оборони Японії Макото Оніки рішуче засудив випробування і через нього висловив протест дипломатичними каналами.

За словами президента Республіки Корея Юн Сок Йоля, запуск північнокорейської МБР є порушенням міжкорейської всеосяжної угоди у військовій сфері від 19 вересня 2018 року. Це 11-а демонстрація сили КНДР з початку 2022 року.

У відповідь на запуск ракети південнокорейські військові запустили серію ракет наземного, морського та повітряного базування, показуючи свої можливості адекватно реагувати на загрози з боку північних сусідів. Голова Ради національної безпеки Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що дії Пхеньяна становлять серйозну загрозу для Корейського півострова, регіону та світової спільноти. Він закликав керівництво країни, спираючись на альянс США, вжити необхідних заходів для зміцнення безпеки в регіоні.

Раніше влада КНДР заявляла, що недавні запуски балістичних і гіперзвукових ракет Північної Кореї викликали захоплення з боку усієї світової спільноти.

30 січня КНДР провела випробування балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12. За даними японської сторони, ракета пролетіла приблизно 800 кілометрів і досягла максимальної висоти 2000 кілометрів.