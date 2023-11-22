Канада выделяет почти 1 млрд долларов США на военную помощь Украине

Правительство страны опубликовало план военной помощи Украине до 2026 года включительно. 947 млн долларов будут выделять в течение трех лет.

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Канадское правительство планирует выделить почти 950 млн долларов на военную помощь Украине в течение 3 лет. Об этом сообщается в экономическом отчете.

В отчете говорится о финансовых показателях Канада по состоянию на осень 2023 года и планах на финансирование некоторых параметров бюджета на следующие 3 года. Среди прочего указаны планы по военной помощи Украине на следующие 3 года:

2023-2024 — 816 млн канадских долларов;

2025-2025 — 318 млн канадских долларов;

2025-2026 — 197 млн канадских долларов.

Итого планируется выделить 1,3 млрд канадских долларов, что эквивалентно 947 млн долларов. С 2026 года Канада не планирует выделять средств на военную помощь Украине.

План военной помощи Украине канадским правительством

Также в экономическом отчете говорится о том, что из-за проблем с цепочками поставок и полномасштабной войны РФ против Украины в Канаде росла инфляция. Однако за год ее удалось снизить с 11,4% в январе 2023 года до 5,8% в сентябре 2023 года.

С начала полномасштабной войны в Украине Канада выделила уже более 2,4 млрд долларов на военную помощь.

Напомним, 17 октября китайский истребитель J-10 опасно перехватил канадский патрульный самолет СР-140.

23 октября СМИ писали, что США и Канада построят шесть загоризонтных РЛС для обнаружения вражеских ракет.