Защита от ракет РФ: США и Канада создадут шесть загоризонтных РЛС на площади в 2500 га

Американские военные отмечают, что новые загоризонтные радиолокационные станции позволят обнаруживать "актуальную угрозу" со стороны РФ — ракеты, летящие на малой высоте через Северный полюс.

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Военно-воздушные силы США продолжают реализацию плана по созданию радаров для обороны страны, способных обнаруживать новое поколение российских крылатых ракет. Всего американские военные намерены построить шесть загоризонтных радиолокационных станций (OTHR) в США и Канаде, а общая площадь объектов составит около 2500 гектар. Об этом сообщает Defence One.

Представитель руководства компании Raytheon Technologies Пол Ферраро в связи с этим заявил, что первоначальная архитектура предусматривает закупку США четырех радаров дальнего обнаружения и двух РЛС военными Канады.

"По соображениям оперативной безопасности мы хотим ограничить информацию о конкретных местах размещения, однако первые две системы планируется разместить на северо-западе США", — заявила представитель ВВС Энн Стефанек.

Что касается размещения новых РЛС в Канаде, то скорее всего они будут построены в провинции Онтарио, хотя окончательное решение о выборе места будет принято к весне следующего года.

Необходимость в загоризонтных РЛС

Обозреватели пишут, что нынешние американские радары, предназначенные для обороны страны, не были рассчитаны на обнаружение низколетящих крылатых ракет, которые Россия использовала для нападения на Украину.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), объединенное американо-канадское командование, которое управляет радарами, уже не раз получало нарекания по поводу недостатков в обнаружении, когда оно пропускало китайские разведывательные шары и другие неопознанные объекты, проникавшие в воздушное пространство США. Поэтому командование надеется, что программа строительства загоризонтных радаров, которые будут интегрированы с существующими радарами, восполнит некоторые из этих пробелов.

"OTHR помогут восполнить пробелы в существующей инфраструктуре, позволяя нам лучше обнаруживать и отслеживать угрозы, а также объединять эти данные в глобальную интегрированную картину, которая предоставит лицам, принимающим решения, лучшие варианты", — говорится в заявлении представителя NORAD.

По словам Ферраро, России обладает "очень актуальной угрозой", которой не было в прошлом, и она заключается в том, что Москва может запустить крылатую ракету над Северным полюсом через Канаду и попасть либо в Канаду, либо в США.

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"Такие ракеты будут приближаться на малой высоте и иметь возможность маневрировать в полете, что значительно отличается от межконтинентальных баллистических ракет десятилетней давности", — пояснил Ферраро.

Для их обнаружения планируется использовать загоризонтный радар следующего поколения, который отражает радиоволны от ионосферы, а не смотрит непосредственно на цель. Таким образом OTHR является единственным американским радаром, способным удовлетворить ожидаемые требования программы.

Ранее сообщалось, что для защиты Крымского моста от атак беспилотников российские конструкторы разработали компактную радиолокационную станцию, способную обнаруживать морские дроны. С помощью этих устройств оккупанты намерены выявлять объекты на расстоянии 6 км и уничтожать их на подступах.