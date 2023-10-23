Захист від ракет РФ: США і Канада створять шість загоризонтних РЛС на площі в 2500 га

Американські військові зазначають, що нові загоризонтні радіолокаційні станції дадуть змогу виявляти "актуальну загрозу" з боку РФ — ракети, що летять на малій висоті через Північний полюс.

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Військово-повітряні сили США продовжують реалізацію плану зі створення радарів для оборони країни, здатних виявляти нове покоління російських крилатих ракет. Загалом американські військові мають намір побудувати шість загоризонтних радіолокаційних станцій (OTHR) у США і Канаді, а загальна площа об'єктів становитиме приблизно 2500 гектар. Про це повідомляє Defence One.

Представник керівництва компанії Raytheon Technologies Пол Ферраро у зв'язку з цим заявив, що початкова архітектура передбачає закупівлю США чотирьох радарів дальнього виявлення і двох РЛС військовими Канади.

"З міркувань оперативної безпеки ми хочемо обмежити інформацію щодо конкретних місць розміщення, проте перші дві системи планується розмістити на північному заході США", — заявила представниця ВПС Енн Стефанек.

Щодо розміщення нових РЛС у Канаді, то, найімовірніше, їх побудують у провінції Онтаріо, хоча остаточне рішення про вибір місця ухвалять до весни наступного року.

Необхідність у загоризонтних РЛС

Оглядачі пишуть, що нинішні американські радари, призначені для оборони країни, не були розраховані на виявлення крилатих ракет низького польоту, які Росія використовувала для нападу на Україну.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), об'єднане американо-канадське командування, що управляє радарами, вже не раз отримувало нарікання щодо недоліків у виявленні, коли воно пропускало китайські розвідувальні кулі та інші непізнані об'єкти, що проникали в повітряний простір США. Тому командування сподівається, що програма будівництва загоризонтних радарів, які будуть інтегровані з наявними радарами, заповнить деякі з цих прогалин.

"OTHR допоможуть заповнити прогалини в існуючій інфраструктурі, даючи нам змогу краще виявляти і відстежувати загрози, а також об'єднувати ці дані в глобальну інтегровану картину, яка надасть особам, які ухвалюють рішення, найкращі варіанти", — йдеться в заяві представника NORAD.

За словами Ферраро, Росія володіє "дуже актуальною загрозою", якої не було в минулому, і вона полягає в тому, що Москва може запустити крилату ракету над Північним полюсом через Канаду і потрапити або в Канаду, або в США.

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"Такі ракети наближатимуться на малій висоті та матимуть можливість маневрувати в польоті, що значно відрізняється від міжконтинентальних балістичних ракет десятирічної давнини", — пояснив Ферраро.

Для їх виявлення планується використовувати загоризонтний радар наступного покоління, який відбиває радіохвилі від іоносфери, а не дивиться безпосередньо на ціль. Таким чином OTHR є єдиним американським радаром, здатним задовольнити очікувані вимоги програми.

Раніше повідомлялося, що для захисту Кримського мосту від атак безпілотників російські конструктори розробили компактну радіолокаційну станцію, здатну виявляти морські дрони. За допомогою цих пристроїв окупанти мають намір виявляти об'єкти на відстані 6 км і знищувати їх на підступах.