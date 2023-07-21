Захищатиме Кримський міст від морських дронів: РФ похвалилася новим радіолокатором

Портативну РЛС російські військові планують використовувати не тільки для захисту Керченського мосту, а й для цілодобового спостереження за пересуванням катерів у Чорному морі.

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Для того щоб убезпечити Кримський міст від нальотів дронів, співробітники Рибінського заводу (входить до концерну "Роселектроніка") розробили компактну радіолокаційну станцію, яка вміє "бачити" водні дрони. Про це гендиректор підприємства Андрій Комогорцев повідомив РІА "Новости" в п'ятницю, 21 липня.

Техніку створили на базі "Росэлектроники". Розробники стверджують, що ця портативна багатофункціональна станція може "засікати" безпілотні катери навіть за шість кілометрів від свого місцеперебування. Також для такої РЛС не проблема виявити навіть звичайний човен, довжиною в 3 метри, який практично непомітний на поверхні води. Вона добре працює завдяки тому, що у воді складно створити радіоперешкоди такого типу, які заважали б РЛС на суші.

Російське агентство зазначило, що довжина українських безекіпажних катерів, згідно з відкритими даними, становить 5,5 метра.

А експерт Денис Федутінов говорить про те, що РЛС здатна ефективно захистити Кримський міст завдяки можливості сповіщати військових за приблизно за 4 хвилини до того, як умовний морський дрон або безпілотний катер противника атакує ціль. Федутінов підкреслює, що нова РЛС негабаритна і не потребує якоїсь додаткової інфраструктури для своєї роботи.

Радіолокаційна станція здатна працювати вдень і в темний час доби, їй не заважають погані погодні умови. Крім того, за словами експерта, наявність координат, яку забезпечить РЛС, дасть змогу військовим знищувати безпілотники за кілька хвилин до того, як вони наблизяться до Кримського мосту.

Також у "Роселектроніці" сподіваються за допомогою цієї РЛС цілодобово моніторити геолокацію катерів у Чорному морі, а також використовувати техніку для охорони важливих прибережних об'єктів.

Технічні характеристики портативної РЛС

радіус роботи — 6 км;

вага — 25 кг;

призначення — виявлення наземної техніки, захист об'єктів інфраструктури;

робоча частота — міліметровий діапазон зондувального сигналу.

Нагадаємо, 19 липня Росія заявила про те, що біля Одеси в Чорному морі працював американський дрон. Морський безпілотник борознив так званий "зерновий коридор". Журналісти стверджують, що дрон зі США "працював" не один.

Крім того, російські хакери звинуватили два кораблі в підриві Кримського мосту. Кіберзлочинці стверджують, що саме з танкерів Beks Loyal і Khudayar Yusifzade були запущені безпілотні морські апарати, які вдарили по Керченському мосту і вразили його прольоти, були запущені саме з цих суден.