Канада виділяє майже 1 млрд доларів США на військову допомогу України

Уряд країни опублікував план військової допомоги Україні до 2026 року включно. 947 млн доларів будуть виділяти протягом трьох років.

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Канадський уряд планує виділити майже 950 млн доларів на військову допомогу Україні впродовж 3 років. Про це повідомляється в економічному звіті.

У звіті йдеться про фінансові показники Канада станом на осінь 2023 року й плани на фінансування деяких параметрів бюджету на наступні 3 роки. Серед іншого вказані плани з військової допомоги Україні на наступні 3 роки:

2023-2024 – 816 млн канадських доларів;

2025-2025 — 318 млн канадських доларів;

2025-2026 — 197 млн канадських доларів.

Разом планується виділити 1,3 млрд канадських доларів, що еквівалентно 947 млн доларів. З 2026 року Канада не планує виділяти коштів на військову допомогу Україні.

План військової допомоги Україні канадським урядом

Також в економічному звіті йдеться про те, що через проблеми з ланцюгами постачань та повномасштабну війну РФ проти України у Канаді зростала інфляція. Проте за рік її вдалося знизити з 11,4% в січні 2023 року до 5,8% у вересні 2023 року.

З початку повномасштабної війни в Україні Канада виділила вже понад 2,4 млрд доларів на військову допомогу.

Нагадаємо, 17 жовтня китайський винищувач J-10 небезпечно перехопив канадський патрульний літак СР-140.

23 жовтня ЗМІ писали, що США і Канада побудують шість загоризонтних РЛС для виявлення ворожих ракет.