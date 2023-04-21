Канада объявила о новой военной помощи Украине в размере почти $29 млн: что войдет в пакет

В новый пакет военной помощи войдут снайперские винтовки и боеприпасы к ним, модульные плавучие мосты, радиостанции, топливо и другие предметы снабжения.

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Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 29 млн долларов, куда войдут стрелковое оружие, боеприпасы, средства связи, топливо и другие предметы снабжения. Об этом 21 апреля заявила министр обороны страны Анита Ананд, которая приняла участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на немецкой авиабазе Рамштайн.

Выделенная правительством Канады сумма будет перечислена в качестве различных программ финансирования военной помощи Украине, в том числе в целевой фонд Комплексного пакета помощи (САР) блока НАТО.

В рамках реализации проекта САР Украина получит:

модульные плавучие мосты для обеспечения перехода через водные препятствия;

медицинские комплекты первой помощи;

40 единиц снайперских винтовок калибра 12,7x99 мм, боеприпасы к ним от компании Prairie Gun Works, запасные части и аксессуары;

16 штук радиостанций от компании L3 Harris для сопровождения пожертвованных танков Leopard 2;

3,3 миллиона литров топлива.

"На сегодняшней встрече мы достигли значительного прогресса в решении наиболее актуальных неотложных и долгосрочных оборонных приоритетов Украины. Дотации и поддержка, о которых сегодня объявила Канада, помогут обеспечить Украине все необходимое для защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности", — прокомментировала новый пакет помощи Ананд.

Напомним, 21 апреля проходит заседание министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", в ходе которого обсуждаются вопросы дальнейшей поддержки Украины в военном отношении. Одним из ключевых вопросов на повестке — усиление украинской ПВО и предоставления боевой авиации западных образцов.

18 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Канада уже передала для нужд украинской армии восемь танков Leopard 2. Эта техника была загружена на борт транспортных самолетов CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады после чего доставлена в Украину.