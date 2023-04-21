Ракеты, ПВО, авиация: какие ожидания у Киева от 11-го "Рамштайна" и на что пойдут союзники

Эту встречу Контактной группы можно считать весьма знаковой, поскольку с момента первого заседания прошел практически год. За время большой войны министры выделили Украине свыше 55 миллиардов долларов и это далеко не предел.

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В пятницу 21 апреля пройдет очередное заседание министров в формате "Рамштайн", где будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины и поставки военной помощи для ВСУ. Фокус собрал все, что известно об этой встрече.

Это уже 11-й раз с начала полномасштабной войны, когда участники оборонной коалиции соберутся на авиабазе ВВС США "Рамштайн" на территории Германии. Стоит отметить, что сделают они это практически в годовщину первой встречи — 22 апреля 2022 года.

Что говорят союзники о встрече в Германии?

На повестке дня будет усиление системы ПВО Украины, а также боевая авиация. В Украине ожидают, что Запад пойдет на уступки и начнет поставки западных истребителей, в которых так нуждаются наши военные.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже озвучил три ключевых вопроса, которые будут обсуждаться сегодня на авиабазе.

"Сейчас на сегодняшней встрече Контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых областях: ПВО, боеприпасы и средства поддержки. Мы также услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в долгосрочной перспективе поддержки украинского оборудования. Мы все знаем, что поставлено на карту", — заявил глава Минобороны США.

Отдельно было отмечено, что Украина сегодня нуждается в срочной помощи от союзников. Это поможет защитить от ракетной угрозы людей, а также инфраструктуру.

За последний год участники Контактной группы выделили помощи на сумму 55 миллиардов долларов и эта помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Ллойд Остин также поделился моментом встречи с украинским коллегой, заявив, что он является хорошим другом и с ним приятно иметь дело.

Примечательно, что это первое заседание после того, как из Пентагона утекли секретные документы США, поэтому не исключено, что вопрос безопасности также встанет на повестке дня.

Чего ожидает от встречи Украина?

Министр обороны Алексей Резников отметил, что во время 11-го "Рамштайна" обсудят стратегию Украины в войне, которую развязала Российская Федерация, а также затронут потребности ВСУ. Украина чувствует поддержку союзников и продолжает стремиться к победе, говорит глава оборонного ведомства.

"На повестке дня — анализ сделанного, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил и распределение программ помощи всем подразделениям Вооруженных Сил Украины", — заявил Алексей Резников.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также высказывался о своих ожиданиях от встречи Контактной группы. Он считает, что пора решить вопрос поставок дальнобойных ракет, которые так необходимы для Украины. Речь идет об оружии, которое способно поражать цели на расстоянии от 100 километров и "Рамштайн" отличная возможность уладить это.

"Любой Рамштайн — это прежде всего аудит того, что сделано и что надо сделать с точки зрения оперативной необходимости для Украины. Подытожат что уже предоставлено, с учетом пакетов военной помощи. Вчера были Соединенные Штаты Америки, ожидаем такие же пакеты от других стран", в том числе из Испании", — говорится в сообщении.

Вторая составляющая в том, чтобы оценить возможности РФ на сегодняшний день. Чего они сумели добиться с момента прошлого заседания, какое оружие в дефиците и какими проблемами оккупантов могут воспользоваться ВСУ.

Отсюда возникает и третий вопрос — чем западные союзники могут помочь. Украина будет в первую очередь настаивать на дальнобойных ракетах, отметил Михаил Подоляк.

20 апреля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с командующим армии США в Европе. Они обсудили главные приоритеты для Украины, а также поделились своим видением ситуации на фронте. Диалог в будущем продолжится, за что Валерий Залужный поблагодарил союзников.

Состоялся разговор накануне встречи в формате "Рамштайн", и поэтому тема приоритетного вооружения, техники и боеприпасов была на первом месте по важности.

Какую помощь от союзников уже получила Украина?

19 апреля США выделили 36-й пакет помощи для Украины на сумму 325 миллионов долларов. В его рамках предусмотрены поставки противотанковых мин, патронов для стрелкового оружия, охранного оборудования, а также других боевых средств. Также, часть из выделенных денег пойдет на то, чтобы подготовить украинских защитников к будущему контрнаступлению.

"Россия могла бы закончить эту войну уже сегодня. Но пока Россия этого не сделала, США и наши союзники, и партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько это понадобится", — заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Перечень оружия, которое получат ВСУ от США:

боеприпасы для HIMARS;

свыше 9 млн патронов для стрелкового оружия;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

ракеты TOW;

комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

запчасти и прочее полевое оборудование;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

4 транспортных средства для логистической поддержки;

оборудование для тестирования и диагностики техники;

охранное оборудование для портов и гаваней.

Напомним, 20 апреля Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые приехал в Киев с начала полномасштабной войны. Примечательно, что визит состоялся накануне "Рамштайна" в Германии. О визите не было официально объявлено заранее в целях безопасности, как отмечают журналисты.