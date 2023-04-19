США объявили о военной помощи Украине на 325 млн долларов: что получат ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в своем заявлении, что ВСУ также передадут бронебойные системы, транспортные средства для поддержки логистики и ремонта техники, "для большей защиты украинских защитников на поле боя".

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Администрация президента США Джо Байдена анонсировала дополнительный пакет помощи в сфере безопасности для Украины в рамках специальных полномочий президента. Стоимость пакета помощи оценивается в 325 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

Это уже 36-й подобный пакет военной помощи PDA от США, предполагающий ускоренные поставки — в течение нескольких дней или даже часов.

Новые поставки оборонительных вооружений — "часть продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине защититься от жестокого вторжения России", сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она пояснила, что в рамках "нового пакета предусмотрены поставки большего количества боеприпасов для РСЗО HIMARS и бронебойных систем, а также дополнительные артиллерийские снаряды.

"Соединенные Штаты продолжать совместно с союзниками и партнерами помогать Украине защитить демократию и свой народ", — добавила она.

В рамках нового пакета помощи предусмотрены также поставки противотанковых мин, патронов для стрелкового оружия, охранного оборудования и других боевых средств. К тому же, часть выделенного финансирования пойдет на подготовку защитников Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в своем заявлении, что ВСУ также передадут бронебойные системы, транспортные средства для поддержки логистики и ремонта техники, "для большей защиты украинских защитников на поле боя".

"Россия могла бы закончить эту войну уже сегодня. Но пока Россия этого не сделала, США и наши союзники, и партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько это понадобится", — пояснил Блинкен.

Какое оружие передадут Украине:

боеприпасы для HIMARS;

свыше 9 млн патронов для стрелкового оружия;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

ракеты TOW;

комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

запчасти и прочее полевое оборудование;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

4 транспортных средства для логистической поддержки;

оборудование для тестирования и диагностики техники;

охранное оборудование для портов и гаваней;

Ранее СМИ сообщали, что Украина готовит прорыв линии обороны, чтобы обратить вражеские войска в бегство. Танки Challenger, Leopard, бронетехника Bradley и гаубицы Archer усилят огневую мощь. Однако требуется еще и серьезная поддержка с воздуха.

Напомним, что, по оценкам Корпорации RAND, Путин опасается проиграть войну в Украине и ищет новые фронты.