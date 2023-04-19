США оголосили про воєнну допомогу Україні на 325 млн доларів: що отримають ЗСУ

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив у своїй заяві, що ЗСУ також передадуть бронебійні системи, транспортні засоби для підтримки логістики та ремонту техніки, "для більшого захисту українських захисників на полі бою".

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Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала додатковий пакет допомоги у сфері безпеки для України у межах спеціальних повноважень президента. Вартість пакету допомоги оцінюється в 325 млн. доларів. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Це вже 36-й подібний пакет воєнної допомоги PDA від США, що передбачає прискорені постачання протягом кількох днів або навіть годин.

Нові поставки оборонних озброєнь — "частина зусиль, що продовжуються, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захиститися від жорстокого вторгнення Росії", сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона пояснила, що в межах нового пакету передбачені поставки більшої кількості боєприпасів для РСЗВ HIMARS і бронебійних систем, а також додаткові артилерійські снаряди.

"Сполучені Штати продовжуватимуть спільно з союзниками та партнерами допомагати Україні захистити демократію та свій народ", — додала вона.

У межах нового пакету допомоги передбачено також постачання протитанкових мін, патронів для стрілецької зброї, охоронного обладнання та інших бойових засобів. До того ж частина виділеного фінансування піде на підготовку захисників України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив у своїй заяві, що ЗСУ також передадуть бронебійні системи, транспортні засоби для підтримки логістики та ремонту техніки, "для більшого захисту українських захисників на полі бою".

"Росія могла б закінчити цю війну вже сьогодні. Але поки що Росія цього не зробила, США і наші союзники, і партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки це знадобиться", — пояснив Блінкен.

Яку зброю передадуть Україні:

боєприпаси для HIMARS;

понад 9 млн набоїв для стрілецької зброї;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

ракети TOW;

комплекси протитанкового озброєння АТ-4;

запчастини та інше польове обладнання;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

4 транспортні засоби для логістичної підтримки;

обладнання для тестування та діагностики техніки;

охоронне обладнання для портів та гаваней;

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна готує прорив лінії оборони, щоб змусити ворожі війська тікати. Танки Challenger, Leopard, бронетехніка Bradley та гаубиці Archer посилять вогневу міць. Однак потрібна ще й серйозна підтримка з повітря.

Нагадаємо, що, за оцінками Корпорації RAND, Путін побоюється програти війну в Україні та шукає нових фронтів.