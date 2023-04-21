Ракети, ППО, авіація: які очікування у Києва від 11-го "Рамштайну" і на що підуть союзники

Цю зустріч Контактної групи можна вважати досить знаковою, оскільки з першого засідання пройшов практично рік. За час великої війни міністри виділили Україні понад 55 мільярдів доларів і це далеко не межа.

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У п'ятницю 21 квітня відбудеться чергове засідання міністрів у форматі "Рамштайн", де обговорюватимуться питання подальшої підтримки України та постачання військової допомоги для ЗСУ. Фокус зібрав усе, що відомо про цю зустріч.

Це вже 11 раз з початку повномасштабної війни, коли учасники оборонної коаліції зберуться на авіабазі ВПС США "Рамштайн" на території Німеччини. Варто зазначити, що вони це зроблять практично в річницю першої зустрічі — 22 квітня 2022 року.

Що кажуть союзники про зустріч у Німеччині?

На порядку денному буде посилення системи ППО України та бойова авіація. В Україні очікують, що Захід піде на поступки і почне постачання західних винищувачів, яких так потребують наші військові.

Глава Пентагону Ллойд Остін вже озвучив три ключові питання, які обговорюватимуться сьогодні на авіабазі.

"На сьогоднішній зустрічі Контактної групи ми зосередимося на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки. Ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання. Ми всі знаємо, що поставлено на карту", — заявив глава Міноборони США.

Окремо було наголошено, що Україна сьогодні потребує термінової допомоги від союзників. Це допоможе захистити від ракетної загрози людей та інфраструктуру.

За останній рік учасники Контактної групи виділили допомоги на суму 55 мільярдів доларів і це продовжуватиметься стільки, скільки потрібно.

Ллойд Остін також поділився моментом зустрічі з українським колегою, заявивши, що він є добрим другом і з ним приємно мати справу.

Примітно, що це перше засідання після того, як із Пентагону "злили" секретні документи США, тому не виключено, що питання безпеки також постане на порядку денному.

На що чекає від зустрічі Україна?

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що під час 11-го "Рамштайну" обговорять стратегію України у війні, яку розв'язала Російська Федерація, а також торкнуться потреб ЗСУ. Україна відчуває підтримку союзників і продовжує прагнути до перемоги, каже голова оборонного відомства.

"На порядку денному — аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил та розподіл програм допомоги всім підрозділам Збройних Сил України", — заявив Олексій Резніков.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також висловлювався про свої очікування від зустрічі Контактної групи. Він вважає, що настав час вирішити питання постачання далекобійних ракет, які так необхідні для України. Йдеться про зброю, яка здатна вражати цілі на відстані від 100 кілометрів і "Рамштайн" чудова можливість залагодити це.

"Будь-який Рамштайн — це насамперед аудит того, що зроблено і що треба зробити з точки зору оперативної необхідності для України. Підсумують, що вже надано, з урахуванням пакетів військової допомоги. Учора були Сполучені Штати Америки, очікуємо на такі ж пакети від інших країн, зокрема з Іспанії", — йдеться у повідомленні.

Друга складова полягає в тому, щоб оцінити можливості РФ на сьогоднішній день. Чого вони зуміли добитися з моменту минулого засідання, яка зброя в дефіциті та якими проблемами окупантів можуть скористатися ЗСУ.

Звідси виникає й третє питання, чим західні союзники можуть допомогти. Україна насамперед наполягатиме на далекобійних ракетах, зазначив Михайло Подоляк.

20 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з командувачем армії США у Європі. Вони обговорили головні пріоритети для України та поділилися своїм баченням ситуації на фронті. Діалог у майбутньому продовжиться, за що Валерій Залужний подякував союзникам.

Відбулася розмова напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" і тому тема пріоритетного озброєння, техніки та боєприпасів була на першому місці за важливістю.

Яку допомогу від союзників уже одержала Україна?

19 квітня США виділили 36-й пакет допомоги для України на суму 325 мільйонів доларів. У його рамках передбачено постачання протитанкових мін, набоїв для стрілецької зброї, охоронного обладнання, а також інших бойових засобів. Також частина з виділених грошей піде на те, щоб підготувати українських захисників до майбутнього контрнаступу.

"Росія могла б закінчити цю війну вже сьогодні. Але поки що Росія цього не зробила, США і наші союзники, і партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки це знадобиться", — заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Перелік зброї, яку отримають ЗСУ від США:

боєприпаси для HIMARS;

понад 9 млн набоїв для стрілецької зброї;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

ракети TOW;

комплекси протитанкового озброєння АТ-4;

запчастини та інше польове обладнання;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

4 транспортні засоби для логістичної підтримки;

обладнання для тестування та діагностики техніки;

охоронне обладнання для портів та гаваней.

Нагадаємо, 20 квітня Генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше приїхав до Києва з початку повномасштабної війни. Примітно, що візит відбувся напередодні "Рамштайну" у Німеччинi. Про візит не було офіційно оголошено наперед з метою безпеки, як зазначають журналісти.