Канада оголосила про нову військову допомогу Україні в розмірі майже $29 млн: що увійде до пакету

До нового пакету військової допомоги увійдуть снайперські гвинтівки та боєприпаси до них, модульні плавучі мости, радіостанції, паливо та інші предмети постачання.

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Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 29 млн доларів, куди увійдуть стрілецька зброя, боєприпаси, засоби зв'язку, паливо та інші предмети постачання. Про це 21 квітня заявила Міністр оборони країни Аніта Ананд, яка взяла участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) на німецькій авіабазі Рамштайн.

Виділена урядом Канади сума буде перерахована як різні програми фінансування військової допомоги Україні, зокрема до цільового фонду Комплексного пакету допомоги (КПД) блоку НАТО.

У рамках реалізації проєкту САР Україна отримає:

модульні плавучі мости для забезпечення переходу через водні перешкоди;

медичні комплекти першої допомоги;

40 одиниць снайперських гвинтівок калібру 12,7x99 мм, боєприпаси до них від компанії Prairie Gun Works, запасні частини та аксесуари;

16 штук радіостанцій від компанії L3 Harris для супроводу пожертвуваних танків Leopard 2;

3,3 мільйона літрів палива.

"На сьогоднішній зустрічі ми досягли значного прогресу у вирішенні найбільш актуальних невідкладних та довгострокових оборонних пріоритетів України. Дотації та підтримка, про які сьогодні оголосила Канада, допоможуть забезпечити Україні все необхідне для захисту її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності", — прокоментувала новий пакет допомоги Ананд.

Нагадаємо, 21 квітня відбувається засідання міністрів оборони країн НАТО у форматі "Рамштайн", під час якого обговорюються питання подальшої підтримки України у воєнному відношенні. Одним із ключових питань на порядку денному є посилення української ППО та надання бойової авіації західних зразків.

18 квітня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Канада вже передала для потреб української армії вісім танків Leopard 2. Ця техніка була завантажена на борт транспортних літаків CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади, після чого доставлена в Україну.