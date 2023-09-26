У Польщі хочуть екстрадувати ветерана СС "Галичина", якого вшановували в Канаді (відео)

У Міносвіти Польщі заявили, що необхідно перевірити, чи причетний Гунько до злочинів проти поляків і євреїв польського походження.

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Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек запропонував екстрадувати 98-річного українського ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька, якого привітали в парламенті Канади. Про це політик написав у себе в X (раніше Twitter).

Чарнек повідомив, що вже надіслав відповідного листа голові польського Інституту національної пам'яті.

"Звертаюся з проханням терміново вивчити документи, чи розшукується Ярослав Гунько за злочини проти польського народу і поляків єврейського походження. Особливості таких злочинів є підставою для звернення до Канади за його екстрадицією", — заявив міністр.

У Польщі запропонували екстрадувати Гунька Фото: Przemysław Czarnek/X

Скандал із ветераном дивізії СС "Галичина": що відомо

Зазначимо, що під час візиту до Канади президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті. На засідання також прийшов і Ярослав Гунько — 98-річний українець, який виявився ветераном дивізії СС "Галичина", що воювала на боці нацистів у Другій світовій війні.

Потім спікер парламенту Канади Ентоні Рота вибачився за те, що запросив Гунька на засідання. За його словами, він дізнався "додаткову інформацію" про колишнього члена дивізії "Галичина".

"Пізніше я дізнався більше інформації, що змушує мене шкодувати про моє рішення. Особливо я хочу принести свої глибокі вибачення єврейським громадам у Канаді та в усьому світі. Я приймаю повну відповідальність за свої дії", — заявив Рота.

Ярослав Гунько на засіданні парламенту Канади

В Україні на момент написання новини ніяк не відреагували на інцидент.

Що таке дивізія СС "Галичина"

Дивізія у складі Ваффен-СС Третього Рейху, що існувала в 1943-1945 роках, була укомплектована жителями Галичини греко-католицької конфесії.

Нагадаємо, що 22 вересня президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прилетіли до Канади. Главу держави з першою леді біля літака в аеропорту зустріла делегація на чолі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і міністром фінансів Христею Фріланд.

Як потім розповів Трюдо, Канада передасть Україні додаткові танки Leopard і введе санкції проти РФ. За словами канадського прем'єр-міністра, Оттава продовжить підтримувати Київ попри все. З початку війни було виділено допомогу в різних сферах на суму в 7,3 мільярда американських доларів.