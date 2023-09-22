Володимир Зеленський разом із дружиною прилетів у Канаду (відео)

Очільника держави з першою леді біля літака в аеропорту зустріла делегація на чолі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та міністеркою фінансів Христею Фріланд.

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У п'ятницю 22 вересня президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в соцмережі X (Twitter).

"Президенте Володимире Зеленський і перша леді Олено Зеленська, ласкаво просимо до Канади", — написав Джастін Трюдо.

Прем'єр Канади опублікував відео, на якому президент Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська виходять із літака. Джастін Трюдо двічі поцілував першу леді в щоку та потис руку президентові. Після цього відбулася коротка розмова між Трюдо й Зеленським.

Візит Володимира Зеленського до Канади: що відомо

21 вересня в Офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо анонсували візит президента України Володимира Зеленського до Канади. Зустріч українського президента та канадського прем’єр-міністра відбудеться в Оттаві. Вони говоритимуть про підтримку України. Також очікується підписання угоди "про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами".

Зокрема, Зеленський виступить перед парламентом після офіційної зустрічі з Трюдо. Після цього вони разом вирушать у Торонто для зустрічі з місцевими підприємцями, аби обговорити посилення інвестицій у майбутнє України. Також у їхньому розкладі запланований "захід із канадцями, зокрема українсько-канадською громадою".

Нагадаємо, 21 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у Вашингтоні (США). Його разом із першою леді Оленою Зеленського зустрів президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден.

Володимир Зеленський розповів про зустріч із Джо Байденом. Зокрема, лідери двох країн обговорили оборонну підтримку України та подальшу співпрацю. Під час переговорів США виділили для України потужний пакет військової допомоги.