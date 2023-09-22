Владимир Зеленский вместе с женой прилетел в Канаду (видео)

Главу государства с первой леди у самолета в аэропорту встретила делегация во главе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром финансов Христей Фриланд.

Related video

В пятницу 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Канаду. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X (Twitter).

"Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, добро пожаловать в Канаду", — написал Джастин Трюдо.

Премьер Канады опубликовал видео, на котором президент Владимир Зеленского и его жена Елена Зеленская выходят из самолета. Джастин Трюдо дважды поцеловал первую леди в щеку и пожал руку президенту. После этого состоялся короткий разговор между Трюдо и Зеленским.

Визит Владимира Зеленского в Канаду: что известно

21 сентября в Офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо анонсировали визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду. Встреча украинского президента и канадского премьер-министра состоится в Оттаве. Они будут говорить о поддержке Украины. Также ожидается подписание соглашения "о продолжении укрепления экономических связей между странами".

Кроме этого, Зеленский выступит перед парламентом после официальной встречи с Трюдо. После этого они вместе решат в Торонто для встречи с местными предпринимателями, чтобы обсудить усиление инвестиций в будущее Украины. Также в их расписании запланировано "мероприятие с канадцами, в частности украинско-канадской общиной".

Напомним, 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в Вашингтоне (США). Его вместе с первой леди Еленой Зеленского встретил президент США Джо Байден с женой Джилл Байден.

Владимир Зеленский рассказал о встрече с Джо Байденом. В частности, лидеры двух стран обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество. Кроме этого, во время переговоров США выделили для Украины мощный пакет военной помощи.