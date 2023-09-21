Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом: что будут обсуждать (фото, видео)

На кадрах с прямой трансляции можно заметить, что мировых лидеров сопровождают первые леди — Елена Зеленская и Джилл Байден. После проведенных переговоров ожидается пресс-конференция, где могут объявить о новом пакете помощи для Украины.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в Вашингтоне, где собирается провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Местные СМИ 21 сентября вели с места прямую трансляцию.

На опубликованных кадрах можно заметить, что возле красной дорожки стоит президент Соединенных Штатов Америки вместе со своей супругой Джилл Байден. Они в полной готовности встречать гостей из Украины.

В автомобиле, который подъехал, Владимир Зеленский находился вместе со своей супругой Еленой Зеленской. После небольшого приветствия и нескольких кадров для журналистов мировые лидеры с первыми леди вошли в здание Белого дома, где и состоятся переговоры.

Американская и украинская стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, которые касаются войны. Это и гарантии безопасности для Киева, военная помощь для ВСУ, а также финансовая поддержка страны в столь затрудненном положении.

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Фото: Getty Images

Кроме того, представители Белого дома хотят лично услышать от Владимира Зеленского то, как продвигается контрнаступление на фронте и как он сам его оценивает.

После встречи состоится пресс-конференция Владимира Зеленского и Джо Байдена, где стороны поделятся результатами диалога. Кроме того, глава Белого дома там может объявить о новом пакете помощи, в который войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые средства, артиллерия, боеприпасы и больше кассетных снарядов DPICM. Его стоимость составит 325 миллионов долларов.

Смотреть с: 25:00

Напомним, 19 сентября советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, чего ожидает Украина от встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом. По его словам, Вашингтон является крупнейшим партнером Киева, если брать с точки зрения объемов поставок помощи. Украина ожидает, что это продолжится и в дальнейшем.