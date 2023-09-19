"Эмоциональная речь": в ОП назвали темы для встречи Зеленского с Байденом в США (видео)

По словам Михаила Подоляка, Вашингтон является крупнейшим партнером Киева, если брать с точки зрения объемов поставок помощи. Украина ожидает, что это продолжится и в дальнейшем.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какие у Киева ожидания от предстоящей встречи двух лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена. На эту тему он высказался в эфире телемарафона 19 сентября.

По его словам, необходимо сделать все для того, чтобы президент Соединенных Штатов Америки услышал коллегу из Украины. В частности речь идет о ситуации на фронте и про актуальные потребности военных.

"Наши ожидания все прекрасно знают, потому что крупнейшим партнером с точки зрения военной помощи являются США, с точки зрения объемов и точки зрения инициативности", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП отметил, что представителям США определенно необходимо послушать прямую эмоциональную речь Владимира Зеленского, с которой он выступит в ходе американского визита. Там будет затронуто контрнаступление и варианты того, как можно его ускорить.

Также украинский лидер четко обоснует свою позицию о том, почему ВСУ не собираются останавливать боевые действия.

Визит Зеленского в США: требования Украины

Среди требований Украины к международным партнерам Михаил Подоляк отметил дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны будут поражать логистику, тыловые базы и командные пункты противника.

Перед зимой Украина будет нуждаться и в дополнительных система ПВО, ведь противник может вновь начать атаковать критическую инфраструктуру и оставить мирное население без электричества и отопления.

"Также надо ускорить обучение на F-16, а третья составляющая это бронетехника в любом ее виде. Также нужны снаряды для HIMARS", — подытожил советник главы ОП.

Напомним, 18 сентября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ стала проблемой для всего человечества и Запад должен обеспечить проигрыш Владимира Путина. По его словам, политика Кремля изначально была обречена на провал и теперь у России нет будущего, если во главе государства останется действующий президент.