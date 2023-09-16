Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне: в Белом доме назвали дату встречи

Это будет уже второй визит Владимира Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине. Американские медиа, в свою очередь, утверждают, что Байден во время встречи не планирует объявлять о передаче дальнобойных ракет ATACMS.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом после их участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, и это произойдет в четверг, 21 сентября. Об этом на брифинге 15 сентября объявил советник президента США по национальной безопасности, Джейк Салливан.

Американский представитель также добавил, что уже в скором времени Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

"Это будет их третья встреча в Белом доме. Она состоится в крайне важное время, когда Россия отчаянно ищет помощи у стран типа Северной Кореи для своей жестокой войны в Украине, а украинские войска ведут контрнаступление", — заявил Джейк Салливан.

Визит Зеленского согласовывался с администрацией Джо Байдена, которая пытается добиться того, чтобы Конгресс США одобрил выделение дополнительных 24 млрд долларов в помощь Украине.

Это будет уже второй визит Владимира Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.

Кроме этого издание Axios со ссылкой на собственные источники написало, что администрация Джо Байдена не планирует объявлять о передаче ракет ATACMS нашим войскам на следующей неделе во время встречи президентов.

Этот вопрос поднимался украинскими властями во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев на прошлой неделе. Белый дом пока не рассматривает возможность поставки Украине ракет большой дальности.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский заявил, что в следующем году на оборону выделят 1,6 трлн гривен. По словам президента Украины, в 2024 году значительные бюджетные средства будут потрачены на оборонно-промышленный комплекс. У ВСУ должно быть оружие, которое может поражать все необходимые цели.

Также стало известно, что ООН не сможет применить дополнительные санкции в отношении РФ, если Кремль получит оружие от Северной Кореи.