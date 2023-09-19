"Емоційна промова": в ОП назвали теми для зустрічі Зеленського з Байденом у США (відео)

За словами Михайла Подоляка, Вашингтон є найбільшим партнером Києва, якщо брати з точки зору обсягів постачання допомоги. Україна очікує, що це продовжиться й надалі.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, які у Києва очікування від майбутньої зустрічі двох лідерів Володимира Зеленського та Джо Байдена. На цю тему він висловився в ефірі телемарафону 19 вересня.

За його словами, необхідно зробити все для того, щоб президент Сполучених Штатів Америки почув колегу з України. Зокрема йдеться про ситуацію на фронті та про актуальні потреби військових.

"Наші очікування всі прекрасно знають, тому що найбільшим партнером з точки зору військової допомоги є США, з точки зору обсягів і точки зору ініціативності", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо радник глави ОП зазначив, що представникам США безумовно необхідно послухати пряму емоційну промову Володимира Зеленського, з якою він виступить під час американського візиту. Там буде порушено контрнаступ і варіанти того, як можна його прискорити.

Також український лідер чітко обґрунтує свою позицію про те, чому ЗСУ не збираються зупиняти бойові дії.

Візит Зеленського до США: вимоги України

Серед вимог України до міжнародних партнерів Михайло Подоляк відзначив далекобійні ракети ATACMS, які здатні будуть вражати логістику, тилові бази та командні пункти противника.

Перед зимою Україна потребуватиме і додаткових систем ППО, адже противник може знову почати атакувати критичну інфраструктуру і залишити мирне населення без електрики та опалення.

"Також треба прискорити навчання на F-16, а третя складова це бронетехніка в будь-якому її вигляді. Також потрібні снаряди для HIMARS", — підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо, 18 вересня радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ стала проблемою для всього людства і Захід має забезпечити програш Володимира Путіна. За його словами, політика Кремля від самого початку була приречена на провал і тепер у Росії немає майбутнього, якщо на чолі держави залишиться чинний президент.