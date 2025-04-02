В Киеве закроют шесть станций метро: как добраться домой на выходных

В ближайшие выходные 5 и 6 апреля закроются несколько станций на красной ветке метро Киева.

Related video

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Киевского метрополитена".

Причина закрытия станций — демонтаж балок пролетных строений на Дарницком путепроводе и сопутствующие работы.

Из-за этого движение поездов на красной ветке метро между станциями метро "Лесная" и "Днепр" органичат. Поезда будут ходить по графику движения выходного дня между станциями "Академгородок" и "Арсенальная".

Станции метро от "Лесной" до "Днепра" с 7 апреля заработают в обычном режиме

Дублирующим маршрутом будут курсировать автобусы №1М с интервалом движения до 10 минут по следующим маршрутам:

от станции метро "Лесная" до "Арсенальной": вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

обратно по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Станции метро от "Лесной" до "Днепра" с 7 апреля заработают в обычном режиме, уточняет метрополитен.

Напомним, в метро Киева каждый день в 9:00 утра объявляют общенациональную минуту молчания в память о погибших из-за полномасштабного вторжения России.

Некоммерческая организация The HALO Trust разместила на одной из станций Киевского метрополитена баннер-обращение к переселенцам. Украинцев просили не спешить возвращаться на деоккупированные территории.