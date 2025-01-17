Новый рекламный баннер в метро Киева возмутил правозащитников: в чем причина (фото)

Баннер разместила на деньги международных партнеров организация, которая занимается гуманитарным разминированием. После общественного возмущения рекламу пообещали снять.

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Международная некоммерческая организация The HALO Trust, которая проводит гуманитарные разминирования, разместила на станции Киевского метрополитена баннер с призывом к внутренне перемещенным лицам не спешить возвращаться на деоккупированные территории, так как они могут нести угрозу. Украинские правозащитники обратили внимание на некорректность формулировки, которая клеймит оккупированные земли и их жителей как "опасных". Первым опубликовал фото баннера пользователь Facebook Роман Федорченко.

Организация по разминированию The HALO Trust предупреждает ВПЛ об опасности деоккупированных территорий Фото: Facebook / Roman Fedorchenko

"Что-то здесь не так, в этой коммуникации. Территории не несут угрозы, это наша земля, это дом для многих. Угрозу несут взрывоопасные предметы. Не спешить туда где вырос, где родители или дети, где все, что приобрел, может только тот, кто ничего этого не имел никогда, или кто рос без корней", — написал господин Роман.

На неоднозначный баннер отреагировала правозащитница, основательница Крымского правозащитного центра "Дія" Александра Дворецкая. Она отметила, что организация за деньги доноров создала для многотысячной аудитории метрополитена рекламу, которая запугивает граждан месседжем об опасности деоккупированных территорий.

"Картинка говорит, что несут угрозу — люди", — отметила правозащитница.

Правозащитница назвала вредным мессендж на баннере The HALO Trust Фото: Скриншот

О том, что некорректная коммуникация вредит общественным настроениям, сказала также директор по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева

"На фото женщина с детьми. Текст — об опасности деоккупированных территорий. Этот месседж может быть прочитан как "не стоит деоккупировать, потому что опасно". Ни слова о том, что речь о минной опасности", — написала Алена Лунева.

Ответ The HALO Trust относительно баннера в метро Киева

В The HALO Trust дали ответ на жалобы, отметив, что их главная миссия — спасать украинцев от опасных последствий войны. По словам представителей организации, их просветительская кампания направлена прежде всего на ВПЛ, которые возвращаются на деоккупированные территории и могут столкнуться с взрывоопасными объектами.

"Нам жаль, что призыв о неосторожности на одном из просветительских баннеров был воспринят как строгое предостережение. Наша цель — предупредить и уберечь, чтобы люди избегали скрытой угрозы, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы", — написали The HALO Trust.

Ниже в комментариях они добавили, что кампания действительно была профинансирована международными партнерами, а баннер демонтируют в ближайшее время.

"Мы проводим работу над ошибками и просим прощения за нечеткий месседж на баннере, который вызвал справедливое возмущение", — сказали в организации.

Ответ The HALO Trust на возмущение формулировкой призыва на баннере Фото: The HALO Trust

Напомним, 16 января в эфире телевидения украинский психиатр Олег Чабан заявил, что счастье в семье зависит исключительно от женщины. Коллеги раскритиковали его за гендерные стереотипы.

Также 16 января народный депутат Украины Марьяна Безуглая и советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин поспорили о проблемах в Вооруженных силах Украины и призвали друг друга мобилизоваться.