Безуглая и советник Зеленского снова поспорили и призвали друг друга к мобилизации

Дмитрий Литвин посоветовал нардепу воздержаться от комментариев в его постах. Безуглая взамен призвала его мобилизоваться и "увидеть реальную картинку". Советник президента попросил ее "показать пример".

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Народный депутат Украины, член комитета по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая поспорила с советником президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрием Литвином. Публичный спор произошел в социальной сети X. В результате оба призвали друг друга записаться в ряды армии.

Один из пользователей отметил Литвина в заметке о необходимости уберечь пехоту. В ответ советник Зеленского попросил отмечать его везде, где это важно.

Фото: Скриншот

Впоследствии в комментарии пришла Безуглая. Нардеп обратила внимание Литвина на свое сообщение о Покровском направлении, в котором раскритиковала руководство украинской армии. Она распространила видео из российских пабликов с построенными ОВА фортификациями, которые никто не использовал.

Фото: Скриншот

В ответ Литвин посоветовал нардепу воздержаться от комментариев в его постах.

"Мобилизуйтесь тогда, толку с Вас на ушах у шефа. Увидите реальную картинку, недолго", — написала Безуглая в ответ.

Литвин призвал нардепа "показать пример". На что она ответила: "Уже". Советник Зеленского отметил: "К сожалению, нет".

Фото: Скриншот издания "Апостроф"

Напомним, это уже не первый публичный спор между Литвином и Безуглой. Ранее нардеп рекомендовала советнику Зеленского "открыть глаза своему шефу на беспорядок в армии с Сырским" и спросила, не является ли он геем. Этому предшествовало заявление Безуглой, что"быть представителем ЛГБТ — это не норма, а психофизиологическое отклонение".

Бывший военнослужащий 72 бригады "Черные Запорожцы" Виктор Пилипенко предложил познакомить Безуглую с ЛГБТ-парами, которые сейчас защищают Украину от российского вторжения.