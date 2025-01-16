Безугла і радник Зеленського знову посперечались та закликали один одного мобілізуватись

Дмитро Литвин порадив нардепці утриматися від коментарів у його постах. Безугла натомість закликала його мобілізуватись і "побачити реальну картинку". Радник президента попросив її "показати приклад".

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Народна депутатка України, член комітету з питань зовнішньої політики Мар’яна Безугла посперечалася з радником президента України з питань комунікацій Дмитром Литвином. Публічна суперечка сталася у соціальній мережі X. У результаті обоє закликали один одного записатися до лав армії.

Один з користувачів позначив Литвина у дописі щодо необхідності вберегти піхоту. У відповідь радник Зеленського попросив відмічати його всюди, де це важливо.

Фото: Скриншот

Згодом у коментарі прийшла Безугла. Нардепка звернула увагу Литвина на свій допис про Покровський напрямок, у якому розкритикувала керівництво української армії. Вона поширила відео з російських пабліків з побудованими ОВА фортифікаціями, які ніхто не використовував.

Фото: Скриншот

У відповідь Литвин порадив нардепці утриматися від коментарів у його постах.

"Мобілізуйтеся тоді, толку з Вас на вухах у шефа. Побачите реальну картинку, недовго", — написала Безугла у відповідь.

Литвин закликав нардепку "показати приклад". На що вона відповіла: "Вже". Радник Зеленського зазначив: "На жаль, ні".

Фото: Скриншот видання "Апостроф"

Нагадаємо, це вже не перша публічна суперечка між Литвином і Безуглою. Раніше нардепка рекомендувала раднику Зеленського "відкрити очі своєму шефу на безлад в армії з Сирським" і запитала, чи не є він геєм. Цьому передувала заява Безуглої, що "бути представником ЛГБТ — це не норма, а психофізіологічне відхилення".

Колишній військовослужбовець 72 бригади "Чорні Запорожці" Віктор Пилипенко запропонував познайомити Безуглу з ЛГБТ-парами, які зараз захищають Україну від російського вторгнення.