Дремучие гендерные стереотипы: психиатр в эфире ТВ заявил, что счастье в семье не зависит от мужчин

Украинский психиатр Олег Чабан заявил, что за гармоничные отношения в семье ответственны исключительно женщины. Его утверждение уже раскритиковали другие специалисты.

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Для женщины счастье якобы важнее, чем для мужчины, и в паре оно зависит именно от нее. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил доктор медицинских наук, директор Учебно-научного института психического здоровья Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, профессор Олег Чабан, информирует "Детектор Медиа".

В подтверждение своего мнения психиатр продемонстрировал обобщенную статистику с данными нескольких стран, впрочем, не уточнив источник информации, но отметив, что использовал исключительно "научные данные".

"Итак, или не создавай [семью], и тогда ты счастлива в 25% [случаев], или, если [семья] уже создана, работай на счастье своей семьи. Потому что разведенные мужчины менее болезненно реагируют на то, что произошло, — 18%, а вот разведенные женщины — 15%", — сказал он.

Олег Чабан Фото: Скриншот

Доктор медицинских наук считает, что счастье в семье вообще не зависит от мужчины, ведь тот якобы не способен влиять на жену.

"И здесь такая немного странная, провокационная вещь: если женщина захочет — семейное счастье будет у обоих. Я же не зря предварительно показал какие-то вещи, которые сводят вплоть до глубокого интуитивного понимания, что нужно работать на счастье и что-то делать такое, чтобы не провоцировать, выруливать из этой ситуации. Я не оправдываю мужчин, (...) а просто показываю достаточно провокационную аксиому, что, женщины, обратите внимание: от вас очень много зависит в понятии и понимании счастья", — сказал Чабан.

Олег Чабан Фото: скриншот Youtube

Медицинская журналистка, биолог Дарья Озерная после эфира раскритиковала психиатра, который заявил, что если женщине нужно счастье в семье, то она и должна его создавать. Она добавила, что давно с отвращением и удивлением наблюдает за Олегом Чабаном и его коллегами.

Заместитель председателя Центра "Женские перспективы" Марта Чумало также считает его слова "дремучими гендерными стереотипами". Учитывая свой опыт работы с пострадавшими от насилия, она отметила, что как только мужчина перестает быть обидчиком — вся семья сразу чувствует себя значительно счастливее.

Практикующий психолог, специалист по эмпатийной поддержке Михаил Городок, комментируя утверждение психиатра-академика отметил, что за эмоциональный климат в паре всегда несут ответственность оба партнера.

"Они могут по разному влиять, разными способами, это может быть по разному в разных парах, но всегда оба", — подчеркнул консультант по вопросам отношений, отметив, что эту аксиому можно высекать на камне.

Напомним, некоторые отношения, которые, возможно, и начинались идеально, со временем сталкиваются с целым рядом проблем, которые могут их разрушить. Однако существует одно довольно простое и важное правило "два — да, одно — нет", которое предоставляет парам прагматическую основу для совместного принятия решений, укрепляющих брак и которое поможет пережить самые сложные времена.

Брак является важным этапом жизни людей, на котором необходимо участие обоих партнеров для избежания его превращения в рутину. Психологи и ученые назвали несколько действенных стратегий возвращения былой страсти в угасающие отношения.