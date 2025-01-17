Дрімучі гендерні стереотипи: психіатр в ефірі ТБ заявив, що щастя в сім'ї не залежить від чоловіків

Український психіатр Олег Чабан заявив, що за гармонійні стосунки у родині відповідальні виключно жінки. Його твердження вже розкритикували інші фахівці.

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Для жінки щастя нібито важливіше, ніж для чоловіка, і в парі воно залежить саме від неї. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив доктор медичних наук, директор Навчально-наукового інституту психічного здоров'я Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професор Олег Чабан, інформує "Детектор Медіа".

На підтвердження своєї думки психіатр продемонстрував узагальнену статистику з даними кількох країн, утім не уточнивши джерело інформації, але зазначивши, що використовував виключно "наукові дані".

"Отже, або не створюй [сім’ю], і тоді ти щаслива у 25% [випадків], або, якщо [сім’я] вже створена, працюй на щастя своєї сім’ї. Тому що розлучені чоловіки менш боляче реагують на те, що відбулося, — 18%, а от розлучені жінки — 15%", — сказав він.

Олег Чабан Фото: Скріншот

Доктор медичних наук вважає, що щастя у родині взагалі не залежить від чоловіка, адже той нібито не здатен впливати на дружину.

"І тут така трохи дивна, провокативна річ: якщо жінка захоче — сімейне щастя буде в обох. Я ж не даремно попередньо показав якісь речі, які зводять аж до глибокого інтуїтивного розуміння, що потрібно працювати на щастя і щось робити таке, щоб не провокувати, вирулювати з цієї ситуації. Я не виправдовую чоловіків, (…) а просто показую достатньо провокативну аксіому, що, жінки, зверніть увагу: від вас дуже багато залежить в понятті та розумінні щастя", — сказав Чабан.

Олег Чабан Фото: скріншот Youtube

Медична журналістка, біологиня Дарія Озерна після ефіру розкритикувала психіатра, який заявив, що якщо жінці треба щастя в родині, то вона й має його створювати. Вона додала, що давно з огидою і здивуванням спостерігає за Олегом Чабаном та його колегами.

Заступниця голови Центру "Жіночі перспективи" Марта Чумало також вважає його слова "дрімучими гендерними стереотипами". З огляду на свій досвід роботи з постраждалими від насильства вона зазначила, що як тільки чоловік перестає бути кривдником — уся сім'я одразу почуває себе значно щасливішою.

Практикуючий психолог, фахівець з емпатійної підтримки Михайло Городок, коментуючи твердження психіатра-академіка наголосив, що за емоційний клімат в парі завжди несуть відповідальність обидва партнери.

"Вони можуть по різному впливати, в різний спосіб, це може бути по різному в різних парах, але завжди обидва", — підкреслив консультант з питань стосунків, зазначивши, що цю аксіому можна висікати на камені.

Нагадаємо, деякі стосунки, які, можливо, й починалися ідеально, з часом стикаються з цілою низкою проблем, які можуть їх зруйнувати. Однак існує одне доволі просте і важливе правило "два — так, одне — ні", яке надає парам прагматичну основу для спільного прийняття рішень, що зміцнюють шлюб та яке допоможе пережити найскладніші часи.

Шлюб є важливим етапом життя людей, на якому необхідна участь обох партнерів для уникнення його перетворення на рутину. Психологи і вчені назвали кілька дієвих стратегій повернення колишньої пристрасті в стосунки, що згасають.