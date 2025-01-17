Новий рекламний банер у метро Києва обурив правозахисників: у чому причина (фото)

Банер розмістила на гроші міжнародних партнерів організація, яка займається гуманітарним розмінуванням. Після суспільного обурення рекламу пообіцяли зняти.

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Міжнародна некомерційна організація The HALO Trust, яка проводить гуманітарні розмінування, розмістила на станції Київського метрополітену банер із закликом до внутрішньо переміщених осіб не поспішати повертатися на деокуповані території, бо вони можуть нести загрозу. Українські правозахисники звернули увагу на некоректність формулювання, яке таврує окуповані землі та їхніх жителів як "небезпечних". Першим опублікував фото банера користувач Facebook Роман Федорченко.

Організація з розмінування The HALO Trust попереджає ВПО про небезпечність деокупованих територій Фото: Facebook / Roman Fedorchenko

"Щось тут не так, в цій комунікації. Території не несуть загрози, то наша земля, то дім для багатьох. Загрозу несуть вибухонебезпечні предмети. Не поспішати туди де виріс, де батьки чи діти, де усе, що надбав, може тільки той, хто нічого цього не мав ніколи, чи хто ріс без коріння", — написав пан Роман.

На неоднозначний банер відреагувала правозахисниця, засновниця Кримського правозахисного центру "Дія" Олександра Дворецька. Вона зазначила, що організація за гроші донорів створила для багатотисячної аудиторії метрополітену рекламу, яка залякує громадян меседжем про небезпечність деокупованих територій.

"Картинка каже, що несуть загрозу — люди", — зауважила правозахисниця.

Правозахисниця назвала шкідливим месендж на банері The HALO Trust Фото: Скриншот

Про те, що некоректна комунікація шкодить суспільним настроям, сказала також директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова

"На фото жінка з дітьми. Текст — про небезпеку деокупованих територій. Цей меседж може бути прочитаний як "не варто деокуповувати, бо небезпечно". Ні слова про те, що мова про мінну небезпеку", — написала Альона Луньова.

Відповідь The HALO Trust щодо банера в метро Києва

В The HALO Trust дали відповідь на скарги, зазначивши, що їхня головна місія — рятувати українців від небезпечних наслідків війни. За словами представників організації, їхня просвітницька кампанія спрямована передусім на ВПО, які повертаються на деокуповані території та можуть зіткнутися з вибухонебезпечними об'єктами.

"Нам шкода, що заклик про необережність на одному з просвітницьких банерів сприйняли як суворе застереження. Наша мета — попередити й вберегти, щоб люди уникали прихованої загрози, яку становлять міни та боєприпаси, що не розірвалися", — написали The HALO Trust.

Нижче в коментарях вони додали, що кампанія дійсно була профінансована міжнародними партнерами, а банер демонтують найближчим часом.

"Ми проводимо роботу над помилками та просимо вибачення за нечіткий меседж на банері, який викликав справедливе обурення", — сказали в організації.

Відповідь The HALO Trust на обурення формулюванням заклику на банері Фото: The HALO Trust

Нагадаємо, 16 січня в ефірі телебачення український психіатр Олег Чабан заявив, що щастя в сім'ї залежить виключно від жінки. Колеги розкритикували його за гендерні стереотипи.

Також 16 січня народна депутатка України Мар'яна Безугла та радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин посперечалися про проблеми в Збройних силах України та закликали один одного мобілізуватись.