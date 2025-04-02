У Києві закриють шість станцій метро: як дістатися додому на вихідних

Найближчими вихідними 5 і 6 квітня закриються кілька станцій на червоній гілці метро Києва.

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Про це повідомила у Facebook прес-служба "Київського метрополітену".

Причина закриття станцій — демонтаж балок прогонових будов на Дарницькому шляхопроводі та супутні роботи.

Через це рух поїздів на червоній гілці метро між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" буде організовано. Поїзди ходитимуть за графіком руху вихідного дня між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна".

Станції метро від "Лісової" до "Дніпра" з 7 квітня запрацюють у звичайному режимі

Дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси №1М з інтервалом руху до 10 хвилин за такими маршрутами:

від станції метро "Лісова" до "Арсенальної": уздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

назад тим самим маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" — "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Станції метро від "Лісової" до "Дніпра" з 7 квітня запрацюють у звичайному режимі, уточнює метрополітен.

Нагадаємо, у метро Києва щодня о 9:00 ранку оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання в пам'ять про загиблих через повномасштабне вторгнення Росії.

Некомерційна організація The HALO Trust розмістила на одній зі станцій Київського метрополітену банер-звернення до переселенців. Українців просили не поспішати повертатися на деокуповані території.