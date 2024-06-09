У Києві поліція перевіряє чоловіків на вході до місця проведення фестивалю ЛГБТ, — ЗМІ (фото)

Поліцейські просять у всіх відвідувачів заходу пред'явити паспорт, а чоловіків додатково перевіряють за базою "Оберіг", повідомляють ЗМІ.

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У неділю, 9 червня, у Києві співробітники поліції встановили блокпост біля входу до артцентру Closer, де на сьогодні заплановане проведення фестивалю спільноти ЛГБТК+. Про це повідомляє інтернет-видання "Страна.ua"

Всіх охочих потрапити на захід правоохоронці просять пред'явити паспорт, а чоловіків додатково перевіряють за базою "Оберіг", де містяться дані про військовий облік військовозобов'язаних.

Працівників ТЦК поки що біля артцентру Closer немає. У поліції Києва наразі не коментували ситуацію.

Поліція перевіряє документи на вході до артцентру Closer Фото: Страна.ua Поліція перевіряє документи на вході до артцентру Closer Фото: Страна.ua

Фестиваль "KyivPride": що відомо

Нагадаємо, що 8 червня співробітники ТЦК приїхали на місце вечірки спільноти ЛГБТК+ у київському артцентрі Closer. Військкоми намагалися забрати чоловіків на проходження військово-лікарської комісії, які не мали при собі необхідних документів.

Громадська організація "KyivPride" заявила про вибіркову увагу представників ТЦК до ЛГБТК+ події. Організатори наголосили, що захід є благодійним та орієнтований на підтримку захисниць та захисників України.

Марш на підтримку прав ЛГБТ-спільноти "KyivPride" запланований на 16 червня. Однак наразі невідоме місце його проведення. Спочатку повідомлялося, що "Марш рівності" відбудеться у столичній підземці. Пізніше у КМДА заявили, що не погоджували проведення заходу в метро.

Влада Києва попросила обрати інше місце, адже поїзди метрополітену мають працювати у штатному режимі. Крім того, в КМДА зазначили, що не виділяли на це кошти з бюджету міста.