KyivPride заявили о "целенаправленном давлении" ТЦК на движение за права ЛГБТК+ в Украине

Активисты готовились к проведению благотворительной вечеринки, когда в арт-центре появились представители ТЦК. В KyivPride заявили, что эта ситуация "вызывает вопросы относительно обеспечения равенства".

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Общественная организация KyivPride, которая отстаивает права сообщества ЛГБТК+, обвинила ТЦК в давлении. Об этом известно из публикации в Instagram от 8 июня.

В посте говорится, что 8 июня в арт-центр Closer, где готовились к вечеринке Рейвах Прайд, пришли представители ТЦК Подольского района Киева. Военные проверили у всех присутствующих документы и пытались забрать на прохождение ВЛК мужчин, которые не имели при себе нужных документов.

В организации заверили, что UkrainePride не отменяет мероприятие. Кроме того, там же 9 июня будет проходить благотворительный фестиваль. В KyivPride предупредили, что ситуация может повториться.

"Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мероприятий для ее обеспечения. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу. В то же время, мы располагаем информацией, что среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК выбрали для проверки только ЛГБТК+ событие. Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине", — заявили в KyivPride.

В организации подчеркнули, что оба мероприятия — благотворительные и ориентированы на поддержку Сил обороны. Активисты собирают средства для фондов и организаций, которые помогают войску на Бахмутском, Купянском, Харьковском, Донецком и Сумском направлениях.

"В рядах Вооруженных сил Украины воюет много ЛГБТК+ людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Наша позиция здесь однозначна и не может иметь никаких других трактовок. Однако сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая вызывает вопросы относительно обеспечения равенства и соблюдения прав человека даже в это сложное военное время", — добавили в KyivPride.

На момент публикации материала в Подольском районном ТЦК и Киевском городском ТЦК не давали комментариев по поводу ситуации.

Напомним, мэр Черновцов Роман Кличук раскритиковал действия местных работников ТЦК. По его словам, это напоминает "охоту на людей".

Новый закон о мобилизации в Украине обязывает мужчин обновить свои военно-учетные данные и сделать это можно тремя способами. Однако части украинцев визита в военкомат — не избежать.