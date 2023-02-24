В "металическом" платье и без бюстгальтера: сестра Майли Сайрус на Неделе моды в Милане

Певица часто выбирает эпатажные и весьма откровенные наряды.

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Младшая сестра Майли, Ноа Сайрус, оказалась звездой месяца моды, появившись на показах в Милане в среду в полностью прозрачном "металлическом" трикотажном наряде, который мало что оставлял воображению. Об этом пишет PageSix.

23-летняя американская певица и актриса была без бюстгальтера в блестящем платье с капюшоном, под которым не было ничего, кроме черных стрингов.

Фото: Getty Images

Капюшон платья ниспадал на ее длинный черный хвост, торчащий из выреза наряда сзади.

Эпатажная девушка дополнила образ сумкой с цепочкой, массивным черным браслетом и сапогами до колен.

Сайрус выглядела столь же гламурно на показе Fendi в среду, для которого она выбрала более скромное платье пудрового цвета с одной асимметричной бретелькой.

Фотографиями в этом образе от Fendi она поделилась в своем Instagram-аккаунте, а гордая мама Тиш Сайрус прокомментировала ее "потрясающий" ансамбль.

Напомним, Ноа Сайрус появилась на показе бренда Alexandre Vauthier в прозрачном плиссированном наряде.

Также Фокус писал, что Неделю высокой моды в Милане посетила актриса Эмма Робертс.