В "металическом" платье и без бюстгальтера: сестра Майли Сайрус на Неделе моды в Милане
Певица часто выбирает эпатажные и весьма откровенные наряды.
Младшая сестра Майли, Ноа Сайрус, оказалась звездой месяца моды, появившись на показах в Милане в среду в полностью прозрачном "металлическом" трикотажном наряде, который мало что оставлял воображению. Об этом пишет PageSix.
23-летняя американская певица и актриса была без бюстгальтера в блестящем платье с капюшоном, под которым не было ничего, кроме черных стрингов.
Капюшон платья ниспадал на ее длинный черный хвост, торчащий из выреза наряда сзади.
Эпатажная девушка дополнила образ сумкой с цепочкой, массивным черным браслетом и сапогами до колен.
Сайрус выглядела столь же гламурно на показе Fendi в среду, для которого она выбрала более скромное платье пудрового цвета с одной асимметричной бретелькой.
Фотографиями в этом образе от Fendi она поделилась в своем Instagram-аккаунте, а гордая мама Тиш Сайрус прокомментировала ее "потрясающий" ансамбль.
Напомним, Ноа Сайрус появилась на показе бренда Alexandre Vauthier в прозрачном плиссированном наряде.
Также Фокус писал, что Неделю высокой моды в Милане посетила актриса Эмма Робертс.