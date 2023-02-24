У "металевій" сукні та без бюстгальтера: сестра Майлі Сайрус на Тижні моди в Мілані

Співачка часто вибирає епатажні й дуже відверті вбрання.

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Молодша сестра Майлі, Ноа Сайрус, виявилася зіркою місяця моди, з'явившись на показах у Мілані в середу в повністю прозорому "металевому" трикотажному вбранні, яке мало що залишало уяві. Про це пише PageSix.

23-річна американська співачка й акторка була без бюстгальтера в блискучій сукні з капюшоном, під якою не було нічого, окрім чорних стрингів.

Фото: Getty Images

Капюшон сукні спадав на її довгий чорний хвіст, що стирчав із вирізу вбрання ззаду.

Епатажна дівчина доповнила образ сумкою з ланцюжком, масивним чорним браслетом і чоботами до колін.

Сайрус мала такий само гламурний вигляд на показі Fendi в середу, для якого вона вибрала скромнішу сукню пудрового кольору з однією асиметричною бретелькою.

Фотографіями в цьому образі від Fendi вона поділилася у своєму Instagram-акаунті, а горда мама Тіш Сайрус прокоментувала її "приголомшливий" ансамбль.

Нагадаємо, Ноа Сайрус з'явилася на показі бренду Alexandre Vauthier у прозорому плісованому вбранні.

Також Фокус писав, що Тиждень високої моди в Мілані відвідала акторка Емма Робертс.