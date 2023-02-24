У "металевій" сукні та без бюстгальтера: сестра Майлі Сайрус на Тижні моди в Мілані
Співачка часто вибирає епатажні й дуже відверті вбрання.
Молодша сестра Майлі, Ноа Сайрус, виявилася зіркою місяця моди, з'явившись на показах у Мілані в середу в повністю прозорому "металевому" трикотажному вбранні, яке мало що залишало уяві. Про це пише PageSix.
23-річна американська співачка й акторка була без бюстгальтера в блискучій сукні з капюшоном, під якою не було нічого, окрім чорних стрингів.
Капюшон сукні спадав на її довгий чорний хвіст, що стирчав із вирізу вбрання ззаду.
Епатажна дівчина доповнила образ сумкою з ланцюжком, масивним чорним браслетом і чоботами до колін.
Сайрус мала такий само гламурний вигляд на показі Fendi в середу, для якого вона вибрала скромнішу сукню пудрового кольору з однією асиметричною бретелькою.
Фотографіями в цьому образі від Fendi вона поділилася у своєму Instagram-акаунті, а горда мама Тіш Сайрус прокоментувала її "приголомшливий" ансамбль.
Нагадаємо, Ноа Сайрус з'явилася на показі бренду Alexandre Vauthier у прозорому плісованому вбранні.
Також Фокус писав, що Тиждень високої моди в Мілані відвідала акторка Емма Робертс.