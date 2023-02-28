Колишній хлопець Ріти Ори таємно зустрічається з Дуа Ліпою, — ЗМІ

Колишній хлопець Ріти Ори, за чутками, "зустрічається з її головною поп-суперницею Дуа Ліпою".

Related video

Ріта Ора і Дуа Ліпа вважаються суперницями в музичній індустрії через їхню схожість, а співпраця Дуа з колишнім хлопцем Ріти Калвіном Гаррісом, як повідомляється, ще більше зіпсувала спілкування. Про це пише The Sun.

Тепер ходять чутки, що колишній хлопець Ріти Ори Ромен Гаврас зустрічається з Дуа Ліпою після того, як пара була помічена разом на вечірці після вручення премії BAFTA.

[ + – ] Дуа Ліпа була помічена на афтепаті Bafta із французьким режисером Фото: Getty Images

"Дуа і Ромен таємно знайомилися один з одним протягом кількох місяців. Їм подобалося проводити час разом. Пара познайомилася з близькими один одного під час святкового періоду, і у них багато спільного. Дуа знає, як важливо знайти когось, хто розуміє її галузь. Вона відчуває, що Ромен повністю її розуміє. Вони обидва справді творчі люди", — сказало джерело виданню.

Ріта та французький режисер Ромен зустрічалися до 2021 року протягом шести місяців, а потім розлучилися через завантажені робочі графіки.

[ + – ] Ріта Ора та Ромен Гаврас Фото: Getty Images

Дуа Ліпа та Ріта колись вважалися близькими друзями у музичній індустрії, але дружба зіпсувалася після того, як Дуа Ліпа почала співпрацювати з колишнім Ріти Калвіном Гаррісом.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Дуа Ліпа розійшлася з Анваром Хадідом після двох з половиною років відносин. Як повідомлялося, пара не погодила своїх наповнених робочих графіків. Після цього співачці декілька разів приписували романи з відомими акторами та коміками, проте Дуа Ліпа офіційно їх не підтверджувала.

Також Фокус писав, що нещодавно Ріта Ора підтвердила, що ще торік пов'язала себе шлюбом із режисером Тайкою Вайтіті. І досі немає жодних подробиць про те, якою була урочистість.