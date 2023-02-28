Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Колишній хлопець Ріти Ори таємно зустрічається з Дуа Ліпою, — ЗМІ

Дуа Ліпа хлопець, Дуа Ліпа пісні, Дуа Ліпа відносини, Ріта Ора весілля, Ріта Ора і тайка вайтіті, Ріта Ора пісні, Ріта Ора співачка
Фото: Instagram @dualipa | Дуа Ліпа

Колишній хлопець Ріти Ори, за чутками, "зустрічається з її головною поп-суперницею Дуа Ліпою".

Related video

Ріта Ора і Дуа Ліпа вважаються суперницями в музичній індустрії через їхню схожість, а співпраця Дуа з колишнім хлопцем Ріти Калвіном Гаррісом, як повідомляється, ще більше зіпсувала спілкування. Про це пише The Sun.

Тепер ходять чутки, що колишній хлопець Ріти Ори Ромен Гаврас зустрічається з Дуа Ліпою після того, як пара була помічена разом на вечірці після вручення премії BAFTA.

Дуа Ліпа була помічена на афтепаті Bafta із французьким режисером Fullscreen
Дуа Ліпа була помічена на афтепаті Bafta із французьким режисером
Фото: Getty Images

"Дуа і Ромен таємно знайомилися один з одним протягом кількох місяців. Їм подобалося проводити час разом. Пара познайомилася з близькими один одного під час святкового періоду, і у них багато спільного. Дуа знає, як важливо знайти когось, хто розуміє її галузь. Вона відчуває, що Ромен повністю її розуміє. Вони обидва справді творчі люди", — сказало джерело виданню.

Ріта та французький режисер Ромен зустрічалися до 2021 року протягом шести місяців, а потім розлучилися через завантажені робочі графіки.

Ріта Ора та Ромен Гаврас Fullscreen
Ріта Ора та Ромен Гаврас
Фото: Getty Images

Дуа Ліпа та Ріта колись вважалися близькими друзями у музичній індустрії, але дружба зіпсувалася після того, як Дуа Ліпа почала співпрацювати з колишнім Ріти Калвіном Гаррісом.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Дуа Ліпа розійшлася з Анваром Хадідом після двох з половиною років відносин. Як повідомлялося, пара не погодила своїх наповнених робочих графіків. Після цього співачці декілька разів приписували романи з відомими акторами та коміками, проте Дуа Ліпа офіційно їх не підтверджувала.

Також Фокус писав, що нещодавно Ріта Ора підтвердила, що ще торік пов'язала себе шлюбом із режисером Тайкою Вайтіті. І досі немає жодних подробиць про те, якою була урочистість.