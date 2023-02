Ріта Ора показала свою обручку зі смарагдом, яку вибрала сама

Співачка відвідала шоу Джиммі Феллона і вперше показала свою розкішну обручку.

Нещодавно Ріта Ора підтвердила, що ще минулого року пов'язала себе шлюбом з режисером Тайкою Вайтиті. А днями вона вперше показала свої обручки, з'явившись на вечірньому шоу з Джиммі Феллоном у Нью-Йорку.

32-річна співачка з гордістю продемонструвала свою сліпучу смарагдову обручку і друге заручне колечко, зізнавшись, що обрала його сама.

У розмові з ведучим Джиммі Феллоном вона розповіла, що проконтролювала свого коханого при виборі кілець.

"Можливо, я направила його в правильному напрямку", — пожартувала Ріта Ора.

"Це коли ти точно знаєш, чого хочеш! Я знала, що хочу бути з ним, і я хотіла, щоб все було правильно, так що я, можливо, відвела його в магазин і точно вказала, яку обруяку я хочу!", — уточнила співачка.

Ріта зізналася, що за останні два роки її життя сильно змінилося, тож тепер на творчість її надихає кохання, нехай це і звучить дещо "солодко".

На шоу Феллона вона з'явилася в образі зухвалої нареченої в рожевій сукні від Versace.

А у кліпі на свою нову пісню You Only Love Me Ріта Ора була у вінтажній весільній сукні та довгій вуалі.

Але уточнила, що це не її справжня весільна сукня.

Про весілля вона поки що розповіла мало, лише уточнивши, що це був "ідеальний особливий день".

Вона виступала на Heart Radio Breakfast, щоб просувати свій останній сингл і підтвердила, що офіційно вийшла заміж.

"Я вирішила, що поки притримаю всі подробиці. Але в моєму новому кліпі я показую, як усе могло бути", — зізналася співачка.

Ріта Ора і Тайка Вайтіті одружилися влітку 2022 року. І досі немає жодних подробиць про те, якою була урочистість.

Раніше, за чутками, британська співачка та новозеландський режисер планували скромне весілля десь у Європі, а потім пишну церемонію для друзів та близьких у Лондоні.