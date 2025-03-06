Несподівано розбагатів: чоловік знайшов сюрприз, коли прибирав вдома (фото)

До того, як дізнатися про потенційну вартість ювелірного виробу, власник збирався просто викинути його на смітник.

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Експертка з оцінки коштовних каменів Енні Деніелс з Юти (США) не могла повірити своїм очам, отримавши на оцінку унікальну річ. Друг її чоловіка знайшов давню каблучку, коли розбирав речі у своєму нещодавно придбаному будинку. Цією історією жінка поділилась на своїх сторінках у TikTok та Instagram.

Антикварний виріб інкрустований діамантами 2,6 карата старого огранювання, а також каменем розміром приблизно 0,94 карата, встановленим на платиновому кільці. Дивовижно те, що каблучку знайдено в оригінальній коробці, що додає їй ще більшої автентичності та цінності.

Сама хотіла купити

"Моєю першою реакцією було: "О, вона справжня. А потім задумалась: "Як мені переконати чоловіка купити її?" — розповіла Деніелс в інтерв'ю журналістам видання.

Жінка, яка має пристрасть до антикварних прикрас, зізналася, що хотіла б сама володіти каблучкою, але визнала, що зараз не найкращий час для такої покупки. Вона оцінює роздрібну вартість ювелірного виробу десь у межах $4-8 тисяч. До того, як дізнатися про потенційну вартість персня, власник збирався просто викинути його.

Антикварний виріб інкрустований діамантами 2,6 карата Фото: TikTok

"Мені пощастило працювати в цій галузі. Я маю зв'язки з продавцями антикварних ювелірних виробів, тому, якщо захочу, то зможу знайти подібні прикраси у майбутньому", — сказала американка.

Реакція глядачів

Один глядач пожартував: "Скажи йому, що це підробка. Заплатиш 50 баксів, а він ніколи не дізнається";

"Уявіть, скільки неймовірних речей ми втратили через те, що люди просто викидали все на смітник, не дивившись на них", — додав інший;

Ще хтось написав: "Якщо ви прибираєте старі речі з дому, ніколи не викидайте їх, не перевіривши, що там! Ці речі можуть оплатити ваші іпотечні кредити".

Також варто згадати випадок з американцем Джено Фостером з Південної Каліфорнії, який повністю розібрав інтер'єр свого BMW, намагаючись знайти цінну прикрасу своєї дружини. Ця незвичайна ситуація стала вірусною в соціальних мережах, особливо на платформі TikTok.

Водночас, шукач скарбів на ім'я Джозеф Кук знайшов на пляжі загублену обручку вартістю 40 тисяч доларів та зміг повернути дорогоцінність її законній власниці після багатомісячних пошуків.