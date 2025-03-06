Неожиданно разбогател: мужчина нашел сюрприз, когда убирал дома (фото)

До того, как узнать о потенциальной стоимости ювелирного изделия, владелец собирался просто выбросить его на свалку.

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Эксперт по оценке драгоценных камней Энни Дэниелс из Юты (США) не могла поверить своим глазам, получив на оценку уникальную вещь. Друг ее мужа нашел старое кольцо, когда разбирал вещи в своем недавно приобретенном доме. Этой историей женщина поделилась на своих страницах в TikTok и Instagram.

Антикварное изделие инкрустировано бриллиантами 2,6 карата старой огранки, а также камнем размером примерно 0,94 карата, установленным на платиновом кольце. Удивительно то, что кольцо найдено в оригинальной коробке, что придает ему еще большей аутентичности и ценности.

Сама хотела купить

"Моей первой реакцией было: "О, она настоящая. А потом задумалась: "Как мне убедить мужа купить ее?" — рассказала Дэниелс в интервью журналистам издания.

Женщина, которая питает страсть к антикварным украшениям, призналась, что хотела бы сама владеть кольцом, но признала, что сейчас не лучшее время для такой покупки. Она оценивает розничную стоимость ювелирного изделия где-то в пределах $4-8 тысяч. До того как узнать о потенциальной стоимости кольца, владелец собирался просто выбросить его.

Антикварное изделие инкрустировано бриллиантами 2,6 карата Фото: TikTok

"Мне посчастливилось работать в этой области. У меня есть связи с продавцами антикварных ювелирных изделий, поэтому, если захочу, то смогу найти подобные украшения в будущем", — сказала американка.

Реакция зрителей

Один зритель пошутил: "Скажи ему, что это подделка. Заплатишь 50 баксов, а он никогда не узнает";

"Представьте, сколько невероятных вещей мы потеряли из-за того, что люди просто выбрасывали все на помойку, не посмотрев на них", — добавил другой;

Еще кто-то написал: "Если вы убираете старые вещи из дома, никогда не выбрасывайте их, не проверив, что там! Эти вещи могут оплатить ваши ипотечные кредиты".

Также можно вспомнить случай с американцем Джено Фостером из Южной Калифорнии, который полностью разобрал интерьер своего BMW, пытаясь найти ценное украшение своей жены. Эта необычная ситуация стала вирусной в социальных сетях, особенно на платформе TikTok.

В то же время, кладоискатель по имени Джозеф Кук нашел на пляже потерянное кольцо стоимостью 40 тысяч долларов и смог вернуть драгоценность ее законной владелице после многомесячных поисков.