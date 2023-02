Рита Ора показала свое обручальное кольцо с изумрудом, которое выбрала сама

Певица сходила шоу Джимми Фэллона и впервые показала свое роскошное обручальное кольцо.

Недавно Рита Ора подтвердила, что еще в прошлом году связала себя узами брака с режиссером Тайкой Вайтити. А на днях она первый раз показала свои кольца, появившись на вечернем шоу с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. Об этом пишет

32-летняя певица с гордостью продемонстрировала свое ослепительное изумрудное обручальное кольцо и второе помолвочное колечко, признавшись, что выбрала его сама.

В разговоре с ведущим Джимми Фэллоном она рассказала, что проконтролировала своего возлюбленного при выборе колец.

"Возможно, я направила его в правильном направлении", — пошутила Рита Ора.

"Это когда ты точно знаешь, чего хочешь! Я знала, что хочу быть с ним, и я хотела, чтобы все было правильно, так что я, возможно, отвела его в магазин и точно указала, какое кольцо я хочу!", — уточнила певица.

Рита призналась, что за последние два года ее жизнь сильно изменилась, так что теперь на творчество ее вдохновляет любовь, пусть это и звучит несколько "слащаво".

на шоу Фэллона она появилась в образе дерзкой невесты в розовом платье от Versace.

А в клипе на свою новую песню You Only Love Me Рита Ора была в винтажном свадебном платье и длинной вуали.

Но уточнила, что это не ее настоящее свадебное платье.

Про свадьбу она пока рассказала мало, только уточнив, что это был "идеальный особый день".

Она выступала на Heart Radio Breakfast, чтобы продвигать свой последний сингл и подтвердила, что официально вышла замуж.

"Я решила, что пока придержу все подробности. Но в моем новом клипе я показываю, как бы все могло быть", — призналась певица.

Рита Ора и Тайка Вайтити поженились летом 2022 года. И до сих пор нет никаких подробностей о том, каким было торжество.

Ранее, по слухам, британская певица и новозеландский режиссер планировали скромную свадьбу где-то в Европе, а потом пышную церемонию для друзей и близких в Лондоне.