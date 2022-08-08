Рита Ора и Тайка Вайтити тайно поженились

Пока режиссер и певица не подтверждают эту информацию, но они стали носить кольца на безымянных пальцах

Вслед за Тайкой Вайтити и Рита Ора намекнула, что они теперь муж и жена официально. Она появилась в Париже с обручальным кольцом на пальце. Об этом пишет Daily Mail.

Она устроила фотосессию в роскошных нарядах, но особое внимание поклонников привлекли ее украшения. Особенно – золотое кольцо. Точно с таким на днях появился Тайка Вайтити.

Рита и Тайка пока не подтвердили свою свадьбу, но они так давно говорили о том, что готовы связать себя узами брака, что в этом никто из поклонников не сомневается.

[ + – ] Рита Ора в Париже с обручальным кольцом

Ранее, по слухам, британская певица и новозеландский режиссер планируют скромную церемонию за границей, прежде чем отпраздновать это событие со своими коллегами на большой лондонской вечеринке в конце этого года.

Они обручились в начале этого года. Пока на роскошную церемонию у парочки нет времени. Рита работает сразу над несколькими проектами, как и ее избранник. Так что они уже сказали, что пока не закончат все дела – свадьбу планировать не будут.

Друзья пары рассказывали, что они начали встречаться в марте 2021 года после встречи в Австралии. И их отношения развивались так стремительно, что они вскоре начали обсуждать брак.

Рита, по словам ее друзей, "обожает Тайку" и он от нее без ума.

Тайка уже был женат, а для певицы это первый брак. Ранее она встречалась с певцом Бруно Марсом, Робом Кардашьяном из знаменитого семейства Дженнер-Кардашьян, звездным ди-джеем Кэлвином Харрисом, музыкантом Эндрю Уоттом и актером Эндрю Гарфилдом.