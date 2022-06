Тайка Вайтити и Рита Ора обручились

Оскароносный режисер и популярная певица пока не назвали дату свадьбы

31-летняя британская певица Рита Ора и 46-летний новозеландський режиссер и актер Тайка Вайтити сообщили о помолвке. Впрочем, корда состоится свадьба и какой она будет, влюбленные не сообщают. Об этом пишет Daily Mail.

"Не было никакого кольца или подготовки. Мы просто почти одновременно задали этот вопрос друг другу", — рассказала Рита и отметила, что она выйдет замуж за Тайку "в ближайшее время".

По слухам, пара уже планирует небольшую скромную церемонию где-то в Европе, или хиппи-свадьбу в Калифорнии. А потом всех друзей они планируют собрать на большой вечеринке в Лондоне. Просто сейчас и Тайка и его невеста заняты на нескольких проектах, так что выкроить время для церемонии будет нелегко.

Напомним, пара начала встречаться в 2021 году, когда лично познакомилась в Австралии. Ранее Тайка был женат на кинопродюсере Челси Уинстенли, но они разошлись еще в 2018 году.

"Они не думают над тем, чтобы закатить шикарную вечеринку и всех о ней оповестить, они просто влюблены и решили, что пришло время официально оформить отношения. Они очень счастливы вместе", — рассказал друг жениха и невесты.

"Тайка все время называет Риту "женушкой" и болтает о том, что он станет ее первым и последним мужем. А она знает, что это так и будет и совершенно им одержима", — резюмировал инсайдер.

Если Тайка до знакомства с Ритой был женат только один раз и нечасто встречался с другими девушками, то список побед Риты Оры весьма обширен. В 2009 году у нее были отношения с певцом Бруно Марсом, потом у нее был короткий двухмесячный роман с Робом Кардашьяном из знаменитого семейства Дженнер-Кардашьян.

А с 2013 года она встречалась со звездным ди-джеем Кэлвином Харрисом. Они вместе работали над ее главным хитом I Will Never Let You Down. Но они расстались со скандалом, после того, как Кэлвин опубликовал сообщение об этом в Твиттере.

Также у нее были романы с музыкантом Эндрю Уоттом и актером Эндрю Гарфилдом.