Тайка Вайтіті і Ріта Ора заручилися

Оскароносний режиссер та популярна співачка поки не назвали дату весілля.

31-річна британська співачка Ріта Ора та 46-річний новозеландський режисер та актор Тайка Вайтіті повідомили про заручини. Втім, коли відбудеться весілля і яким воно буде, закохані не повідомляють. Про це пише Daily Mail.

"Не було жодної кабулчки чи підготовки. Ми просто майже одночасно поставили це питання одне одному", — розповіла Ріта і зазначила, що вона вийде заміж за Тайка "найближчим часом".

За чутками, пара вже планує невелику скромну церемонію десь у Європі, або хіпі-весілля у Каліфорнії. А потім усіх друзів вони планують зібрати на великій вечірці у Лондоні. Просто зараз і Тайка, і його наречена зайняті на кількох проєктах, так що викроїти час для церемонії буде нелегко.

[ + – ] Ріта Ора і Тайка Вайтіті Фото: Instagram ritaora [ + – ] Ріта Ора і Тайка Вайтіті Фото: Instagram ritaora

Нагадаємо, пара почала зустрічатися 2021 року, коли особисто познайомилася в Австралії. Раніше Тайка був одружений з кінопродюсеркою Челсі Уінстенлі, але вони розійшлися ще у 2018 році.

"Вони не думають над тим, щоб закотити шикарну вечірку і всіх про неї сповістити, вони просто закохані і вирішили, що настав час офіційно оформити стосунки. Вони дуже щасливі разом", — розповів друг нареченого та нареченої.

"Тайка весь час називає Ріту "дружиною" і базікає про те, що він стане її першим і останнім чоловіком. А вона знає, що це так і буде й зовсім ним одержима", — резюмував інсайдер.

Якщо Тайка до знайомства з Рітою був одружений лише один раз і нечасто зустрічався з іншими дівчатами, список перемог Ріти Ори дуже великий. У 2009 році у неї були стосунки зі співаком Бруно Марсом, потім у неї був короткий двомісячний роман із Робом Кардаш'яном із знаменитого сімейства Дженнер-Кардаш'ян.

А з 2013 року вона зустрічалася із зірковим ді-джеєм Келвіном Гаррісом. Вони разом працювали над її головним хітом I Will Never Let You Down. Але вони розійшлися зі скандалом після того, як Келвін опублікував повідомлення про це в Твіттері.

Також у неї були романи з музикантом Ендрю Уоттом та актором Ендрю Гарфілдом.