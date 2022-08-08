Ріта Ора та Тайка Вайтіті таємно одружилися

Поки режисер і співачка не підтверджують цю інформацію, але вони почали носити обручки на безіменних пальцях.

Слідом за Тайкою Вайтіті й Ріта Ора натякнула, що вони тепер чоловік і дружина офіційно. Вона з'явилася в Парижі з обручкою на пальці. Про це пише Daily Mail.

Вона влаштувала фотосесію в розкішному вбранні, але особливу увагу прихильників привернули її прикраси. Особливо — золота каблучка. Точно з такою самою днями з'явився Тайка Вайтіті.

Ріта і Тайка поки не підтвердили своє весілля, але вони так давно говорили про те, що готові зв'язати себе шлюбом, що в цьому ніхто з шанувальників не сумнівається.

[ + – ] Ріта Ора в Парижі з обручкою

Раніше, за чутками, британська співачка та новозеландський режисер планують скромну церемонію за кордоном, перш ніж відсвяткувати цю подію зі своїми колегами на великій лондонській вечірці наприкінці цього року.

Вони побралися на початку цього року. Поки що на розкішну церемонію у парочки немає часу. Ріта працює одразу над кількома проєктами, як і її обранець. Тож вони вже сказали, що поки не закінчать усі справи — весілля не плануватимуть.

Друзі пари розповідали, що вони почали зустрічатись у березні 2021 року після зустрічі в Австралії. І їхні стосунки розвивалися так стрімко, що незабаром почали обговорювати шлюб.

Ріта, за словами її друзів, "любить Тайку" і він від неї божеволіє.

Тайка вже був одружений, а для співачки це перший шлюб. Раніше вона зустрічалася зі співаком Бруно Марсом, Робом Кардаш'яном зі знаменитого сімейства Дженнер-Кардаш'ян, зірковим ді-джеєм Калвіном Гаррісом, музикантом Ендрю Воттом та актором Ендрю Гарфілдом.