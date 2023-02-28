Бывший парень Риты Оры тайно встречается с Дуа Липой, — СМИ

Бывший бойфренд Риты Оры, по слухам, "встречается с ее главной поп-соперницей Дуа Липой".

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Рита Ора и Дуа Липа считаются соперницами в музыкальной индустрии из-за их сходства, а сотрудничество Дуа с бывшим парнем Риты Кэлвином Харрисом, как сообщается, еще больше испортило общение. Об этом пишет The Sun.

Теперь ходят слухи, что бывший парень Риты Оры Ромен Гаврас встречается с Дуа Липой после того, как пара была замечена вместе на вечеринке после вручения премии BAFTA.

[ + – ] Дуа Липа была замечена на афтепати Bafta с французским режиссером Фото: Getty Images

"Дуа и Ромен тайно знакомились друг с другом в течение нескольких месяцев. Им нравилось проводить время вместе. Пара познакомилась с близкими людьми друг друга во время праздничного периода, и у них много общего. Дуа знает, как важно найти кого-то, кто понимает ее отрасль. Она чувствует, что Ромен полностью ее понимает. Они оба действительно творческие люди", — сказал источник изданию.

Рита и французский режиссер Ромен встречались до 2021 года в течение шести месяцев, а затем расстались из-за загруженных рабочих графиков.

[ + – ] Рита Ора и Ромен Гаврас Фото: Getty Images

Дуа Липа и Рита когда-то считались близкими друзьями в музыкальной индустрии, но дружба испортилась после того, как Дуа Липа сотрудничала с бывшим Риты Кельвином Харрисом.

Напомним конце 2021 года Дуа Липа разошлась с Анваром Хадидом после двух с половиной лет отношений. Как сообщалось, пара не согласовала свои наполненные рабочие графики. После этого певице несколько раз приписывали романы с известными актерами и комиками, однако Дуа Липа официально их не подтверждала.

Также Фокус писал, что недавно Рита Ора подтвердила, что еще в прошлом году связала себя узами брака с режиссером Тайкой Вайтити. И до сих пор нет никаких подробностей о том, каким было торжество.