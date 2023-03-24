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Стиль жизни

Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник на лето 2023 (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Липа

Артистка отправилась на отдых на Ямайку.

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27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник на лето 2023 года. Снимками со своего отдыха звезда сцены косовского происхождения делится в Instagram.

Для "лета посреди марта" знаменитость выбрала яркий раздельный купальник в цветочном принте. Благодаря открытому наряду можно было рассмотреть татуировки артистки, среди которых есть слово "ангел" и поколенное сердце.

Волосы звезды сцены были распущены, а также фанаты Дуа Липы заметили пирсинг на ее пупе.

"Все спокойные и без стресса! Провела несколько недель на @goldeneye @islandoutpost и написала о некоторых из моих любимых мест на Ямайке для выпуска @Service95 на этой неделе 🇯🇲🦜💛 +++ Дейзи Джонс (@daisyjsjones) узнает почему мы все о сном, и делится советами, как погрузиться сегодня вечером. Кроме того Джуно Келли (@junokelly) исследует опасность романтизации психических заболеваний в социальных сетях", — подписала карусель фото певица.

Дуа Липа

В частности, знаменитость примерила светлый раздельный купальник, к которому добавила сетчатое полупрозрачное платье.

Дуа Липа Fullscreen
Дуа Липа

Напомним, мама Дуа Липы показала, как певица выглядела в детстве.

Также Фокус писал о новом повороте в истории личной жизни Дуа Липы.