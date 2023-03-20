Мама Дуа Липы поделилась детскими фото певицы

Британская артистка выросла в семье эмигрантов из Косово.

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Мама Дуа Липы показала детские снимки певицы в честь Дня матери 2023 года. Семейными кадрами Анеса Липа поделилась в Instagram.

"День матери! Я так горжусь всеми вами! Я люблю вас больше, чем вы знаете ❤️🥰❤️🥰❤️ @[email protected] @gjinlipa", — подписала карусель фото мама британской артистки.

В частности, Анеса Липа показала снимки с совсем маленькой Дуа Липой, на которых юная будущая звезда позирует в красном костюмчике на руках у мамы. Волосы девочки украсила обычная шпилька.

"хахааа так мило!! Как я никогда раньше не видела этих фото?? ❤️" — написала 27-летняя певица под публикацией своей мамы.

Тем временем младшая сестра Дуа Липы Рина и отец певицы Дукагджин оставили в комментариях смайлики в виде сердечек.

Дуа Липа с семьей

В своих сторис Дуа Липа также показала архивный снимок с мамой, на котором она в красном платье сидит у Анесы на руках.

Дуа Липа с мамой

Родители Дуа Липы в свое время эмигрировали из частично признанной республики Косово в Великобританию. Там артистка начала строить свою карьеру в мире шоу-бизнеса, поэтому считается британской певицей. Впрочем, в 2022 году она получила гражданство Албании.

Напомним, Дуа Липа поздравила своего отца с 54-м днем рождения.

Также Фокус писал о недавнем выходе Дуа Липы на красную дорожку.