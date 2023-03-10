Дуа Липа продемонстрировала роскошную классику на красной дорожке

Дуа Липа в совершенстве освоила искусство быть звездой красных дорожек.

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27-летняя британская певица Дуа Липа стала гостьей показа новой коллекции модного дома Versace Fall/Winter 2023, который прошел в Западном Голливуде в Лос-Анджелесе, собрав самых ярких звезд шоу-бизнеса. Неудивительно, что наряды селебрити интересовали публику не меньше, чем, собственно, коллекция бренда.

Трендовым на ковровой дорожке стал черный цвет, и Дуа Липа не стала экспериментировать, появившись перед камерами в элегантном длинном черном бархатном платье-колоне с драпировкой на лифе в стиле "старого Голливуда". Она завершила образ простым золотым браслетом и сдержанным гламурным макияжем. На ногах у нее были черные туфли-лодочки.

Дуа Липа выбрала наряд в духе старого Голливуда Фото: Getty

По мнению модных обозревателей, Дуа Липа в полной мере овладела искусством покорения красных дорожек и полностью соответствует идеологии бренда.

"Она сильна, она уверена в себе, она не боится показать, кто она, через свой стиль. Не только его телосложение, это прежде всего история отношения, духа. У нее есть голос. Она решительна, у нее есть сила, она сильная и бесстрашная. Главное доверие!" – говорила в свое время Донателла Версаче.

Среди других гостей показа можно было увидеть певицу Майли Сайрус с бойфрендом Максом Морандо, Ченнинга Татума, Памелу Андерсон, Лили Джеймс, Деми Мур с беременной дочерью Румер и многих-многих других.

В качестве моделей на подиум вышли Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковски, Ирина Шейк.

Недавно Фокус писал, что Дуа Липа впервые вышла в свет со своим борйфрендом.