Дуа Ліпа продемонструвала розкішну класику на червоній доріжці

Дуа Ліпа досконало опанувала мистецтво бути зіркою червоних доріжок.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа стала гостею показу нової колекції модного будинку Versace Fall/Winter 2023, який пройшов у Західному Голлівуді в Лос-Анджелесі, зібравши найяскравіших зірок шоу-бізнесу. Не дивно, що вбрання селебріті цікавило публіку не менше, ніж, власне, колекція бренду.

Трендовим на килимовій доріжці став чорний колір, і Дуа Ліпа не стала експериментувати, з'явившись перед камерами в елегантній довгій чорній оксамитовій сукні-колоні з драпіруванням на ліфі в стилі "старого Голлівуду". Вона завершила образ простим золотим браслетом і стриманим гламурним макіяжем. На ногах у неї були чорні туфлі-човники.

Дуа Ліпа обрала вбрання у дусі старого Голлівуду Фото: Getty

На думку модних оглядачів, Дуа Ліпа повною мірою опанувала мистецтво підкорення червоних доріжок і повністю відповідає ідеології бренду.

"Вона сильна, вона впевнена в собі, вона не боїться показати, хто вона, через свій стиль. Не тільки її статура, це перш за все історія ставлення, духу. У неї є голос. Вона рішуча, має силу, вона сильна і безстрашна. Головна довіра!" — говорила свого часу Донателла Версаче.

Серед інших гостей показу можна було побачити співачку Майлі Сайрус із бойфрендом Максом Морандо, Ченнінг Татума, Памелу Андерсон, Лілі Джеймс, Демі Мур із вагітною дочкою Румер і багатьох інших.

Як моделі на подіум вийшли Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер, Наомі Кемпбелл, Емілі Ратаковські, Ірина Шейк.

Нещодавно Фокус писав, що Дуа Ліпа вперше побачила світ зі своїм бойфрендом.