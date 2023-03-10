У спідниці поверх штанів. Демі Мур прийшла на показ Versace із вагітною дочкою

Демі Мур та її дочка із задоволенням позували на червоній доріжці.

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У Лос-Анджелесі у Тихоокеанському центрі дизайну у Західному Голлівуді відбувся показ Versace FW/23, де зібралися всі знаменитості. Були серед них і актриса Демі Мур зі своєю дочкою Румер Вілліс, яка незабаром народить первістка.

На заході мати і дочка виглядали, неначе сестри, позували багатьом фотографам на червоній доріжці. Демі з цієї нагоди обрала повністю чорне вбрання, що складається з прозорої блузки і розкльошеного костюма брючного з візерунчастою спідницею, схожою на шарф, що спускається з-під приталеного блейзера.

Демі Мур у компанії дочки Фото: Getty

Румер також зупинилася на чорному кольорі. Вона хизувалась у мінісукні з круглим вирізом під блейзером максі та туфлях на платформі. Майбутня мама дбайливо трималася руками за живіт.

За показом обидві спостерігали, вони сиділи у першому ряду та жваво обговорювали колекцію.

Сьогодні у житті Демі – непростий період. Разом з Румер і двома іншими дочками вона робить все, щоб допомогти колишньому чоловікові та батькові її дітей Брюсу Віллісу справлятися з деменцією, яку в нього остаточно діагностували зовсім недавно.

У ЗМІ поповзли чутки, що Мур навіть переїхала до будинку Вілліса, де той живе з дружиною Еммою Хемінг та двома їхніми спільними дочками, проте друга дружина актора спростувала цю інформацію, назвавши її дурною.

Щодо Румер, то цього року вона відзначила шість років тверезості, оскільки раніше мала проблеми з алкоголем. Зараз вона щаслива у стосунках із 28-річним інді-співаком, гітаристом та продюсером Дереком Річардом Томасом. Вона неодноразово публікувала спільні фото та не приховує, наскільки сильно закохана у батька своєї майбутньої дитини.

Раніше Фокус писав, що Брюс Вілліс переписав свій заповіт. Стан знаменитості буде поділено між дітьми та однією з дружин. Проте частки спадщини, які отримають діти, є нерівними.