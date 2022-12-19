Брюс Вілліс переписав заповіт: яку суму отримають його дочки від першого шлюбу з Демі Мур

Стан знаменитості буде поділено між дітьми та однією з дружин. Проте частки спадщини, які отримають діти, є нерівними.

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Навесні 2022 року стало відомо, що 67-річний американський актор Брюс Вілліс хворіє на афазію, через що має серйозні проблеми з пам'яттю, вимовою і рухами. Тому "міцний горішок" оголосив про завершення своєї акторської кар'єри.

Практично всю свою спадщину, яка оцінюється в 250 мільйонів доларів, Брюс заповів своїй другій дружині Еммі Хемінг та двом їхнім спільним дочкам. Про це пише Radar.

Старші спадкоємиці Вілліса від 60-річної американської актриси Демі Мур – Румер, Скаут і Таллула зможуть претендувати лише на мільйон доларів кожна. Основна частина дістанеться нинішній дружині та їхнім дітям – восьмирічніц Евелін Пенн та десятирічній Мейбел Рей.

Незважаючи на те, що легенда кінематографа має теплі стосунки зі своєю колишньою дружиною і часто збирається з нею та нинішньою коханою за одним столом, у заповіті імені Демі Мур немає.

Раніше 60-річна американська актриса та модель Демі Мур поділилася у своєму Instagram фото з хворим Брюсом Віллісом та його родиною.

"Ми — сім'я! Вбираємося у святковий настрій", — зазначила Демі Мур.

Нагадаємо, Брюс Вілліс із дружиною зворушливо привітали Демі Мур із ювілеєм.

Також Фокус писав про різке погіршення стану здоров'я Брюса Вілліса.