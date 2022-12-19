Брюс Уиллис переписал завещание: какую сумму получат его дочери от первого брака с Деми Мур

Состояние знаменитости будет разделено между детьми и одной из жен. Однако доли наследства, которые получат дети, неравные.

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Весной 2022 года стало известно, что 67-летний американский актер Брюс Уиллис болеет афазией, из-за чего испытывает серьезные проблемы с памятью, произношением и движениями. Поэтому "крепкий орешек" объявил о завершении своей актерской карьеры.

Практически все свое наследство, которое оценивается в 250 миллионов долларов, Брюс завещал своей второй жене Эмме Хеминг и двум их совместным дочерям. Об этом пишет Radar.

Старшие наследницы Уиллиса от 60-летней американской актрисы Деми Мур – Румер, Скаут и Таллула смогут претендовать всего лишь на миллион долларов каждая. Основная часть достанется нынешней жене и их детям – восьмилетней Эвелин Пенн и десятилетней Мейбел Рей.

Несмотря на то, что легенда кинематографа имеет теплые отношения со своей бывшей супругой и часто собирается с ней и нынешней возлюбленной за одним столом, в завещании имени Деми Мур нет.

Ранее 60-летняя американская актриса и модель Деми Мур поделилась в своем Instagram фото с больным Брюсом Уиллисом и его семьей.

"Мы — семья! Наряжаемся в праздничное настроение", — отметила Деми Мур.

Напомним, Брюс Уиллис с женой трогательно поздравили Деми Мур с юбилеем.

Также Фокус писал о резком ухудшении состояния здоровья Брюса Уиллиса.