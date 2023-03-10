В юбке поверх брюк. Деми Мур пришла на показ Versace с беременной дочерью

Деми Мур и ее дочь с удовольствием позировали на красной дорожке.

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В Лос-Анджелесе в Тихоокеанском центре дизайна в Западном Голливуде состоялся показ Versace FW/23 , где собрались все знаменитости. Были среди них и актриса Деми Мур со своей дочерью Румер Уиллис, которая в скором времени родит первенца.

На мероприятии мать и дочь выглядели, словно сестры, позируя многочисленным фотографам на красной дорожке. Деми по этому случаю выбрала полностью черный наряд, состоящий из прозрачной блузки и расклешенного брючного костюма с узорчатой юбкой, похожей на шарф, спускающейся из-под приталенного блейзера.

Деми Мур в компании дочери Фото: Getty

Румер тоже остановилась на черном цвете. Она щеголяла в мини-платье с круглым вырезом под блейзером макси и туфлях на платформе. Будущая мама бережно держалась руками за живот.

За показом обе наблюдали, сидя в первом ряду и оживленно обсуждая коллекцию.

Сейчас в жизни Деми – непростой период. Вместе с Румер и двумя остальными дочерьми она делает все, чтобы помочь бывшему мужу и отцу ее детей Брюсу Уиллису справляться с деменцией, которую у него окончательно диагностировали совсем недавно.

В СМИ поползли слухи, что Мур даже переехала в дом Уиллиса, где тот живет с женой Эммой Хеминг и двумя их общими дочерьми, однако вторая супруга актера опровергла эту информацию, назвав ее глупой.

Что касается Румер, то в этом году она отметила шесть лет трезвости, поскольку раньше имела проблемы с алкоголем. Сейчас она счастлива в отношениях с 28-летним инди-певцом, гитаристом и продюсером Дереком Ричардом Томасом. Она неоднократно публиковала совместные фото и не скрывает, насколько сильно влюблена в отца своего будущего ребенка.

Ранее Фокус писал, что Брюс Уиллис переписал свое завещание. Состояние знаменитости будет разделено между детьми и одной из жен. Однако доли наследства, которые получат дети, неравные.